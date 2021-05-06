疫情持續惡化！美支持疫苗專利豁免 藥廠反彈

鑒於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，美國總統拜登5日表示，支持世貿組織（WTO）豁免疫苗專利的提案，不過此舉也遭到藥廠反彈。（法新社）

2021/05/06 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕鑒於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，美國總統拜登5日表示，支持世貿組織（WTO）豁免疫苗專利的提案，美方強調美國堅定保護智慧財產權，但特殊時期需要採取特殊措施，為結束疫情，美國支持疫苗知識產權豁免的提議，不過此舉也遭到藥廠反彈。

基於疫情持續惡化，各國急切需要疫苗，5日美國總統拜登在白宮發表演說，他在被問到是否支持WTO先前針對豁免疫苗專利的提案時，給出肯定答案表示「是」。美國貿易代表戴琪也發表聲明表示，美國政府堅定支持知識產權保護，但為了結束這場大流行，美國政府支持豁免對疫苗知識產權的保護。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也對此表示支持，並在推特發文稱，此為應對全球衛生挑戰的強有力的領導範例。

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戴琪也提到，為實現這一目標，美國將積極參與世貿組織基於文本的協商，但她也強調協商需要時間。由於提案必須經過164個成員國同意，預估可能需要進行數月的談判協商。戴琪也強調，目前美國民眾的疫苗供應已經得到保障，政府將繼續加強與私營部門、及所有可能的夥伴合作，來擴大疫苗的生產和分銷。

不過這項消息傳出後，美國最大的兩間疫苗生產商輝瑞（Pfizer）藥廠及莫德納（Moderna）藥廠股票也都應聲下跌，兩家藥廠也對官方說法表示反彈。美國製藥協會主席尤比（Stephen Ubi）也警告，此舉將弱化已經吃緊的供應鏈並造成混亂，同時也會引發偽疫苗盛行。

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