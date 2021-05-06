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    武漢肺炎》韓國：打一劑AZ或輝瑞疫苗 60歲者保護力達86.6％

    韓國今天公布的真實世界數據顯示，施打一劑阿斯特捷利康公司或美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗後，在年齡達60歲長者預防感染病毒的效力達到86.6%。圖為輝瑞疫苗。（路透）

    韓國今天公布的真實世界數據顯示，施打一劑阿斯特捷利康公司或美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗後，在年齡達60歲長者預防感染病毒的效力達到86.6%。圖為輝瑞疫苗。（路透）

    2021/05/06 00:01

    〔中央社〕韓國今天公布的真實世界數據顯示，施打一劑阿斯特捷利康公司或美國輝瑞大藥廠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，在年齡達60歲長者預防感染病毒的效力達到86.6%。

    韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency）公布的數據顯示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與BioNTech攜手研發的疫苗，在施打第一劑至少2週後，預防感染效力為89.7%；阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）AZ疫苗的效力為86.0%。

    這項分析根據的是2月26日起兩個月追蹤韓國超過350萬名年齡達60歲長者的資料，其中52萬1133人接種第一劑輝瑞或AZ疫苗。

    疾病管理廳表示，數據顯示這些長者出現1237名確診病例，只有29例來自已施打疫苗族群。

    疾病管理廳說：「分析顯示，這兩種疫苗在施打第一劑後，都對防範COVID-19提供高度保護力。（人們）應該根據建議的時程，完整接種疫苗，因為接種第2劑後保護力會進一步攀升。」

    由於有報導指出接種疫苗有潛在的安全疑慮，造成部分民眾不願施打疫苗，韓國政府正設法鼓勵民眾接受疫苗施打。

    韓國衛生部公衛政策主管官員尹泰皓（Yoon Tae-ho）今天在簡報時說：「我們國家死於冠狀病毒的人，約95%是年齡達60歲的老年人，疫苗將大幅降低這些人的風險。」

    尹泰皓說，發生包括血栓在內的副作用可能性「極低」，而且這些副作用大多可以治癒。

    根據疾病管理廳，韓國昨天新增676起確診病例，累計確診病例達12萬4945例，死亡病例1847例。

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    韓國今天公布的真實世界數據顯示，施打一劑阿斯特捷利康公司或美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗後，在年齡達60歲長者預防感染病毒的效力達到86.6%。圖為AZ疫苗。（路透）

    韓國今天公布的真實世界數據顯示，施打一劑阿斯特捷利康公司或美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗後，在年齡達60歲長者預防感染病毒的效力達到86.6%。圖為AZ疫苗。（路透）

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