為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣研究生在紐約遭錘擊施暴 CNN曝警方破案率

    紐約警方通報，1名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女研究生「特蕾莎（Theresa）」2日在人行道上遭非裔女子持錘子砸傷頭部，目前正持續發動網路力量緝凶。（圖取自紐約市警局推特）

    紐約警方通報，1名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女研究生「特蕾莎（Theresa）」2日在人行道上遭非裔女子持錘子砸傷頭部，目前正持續發動網路力量緝凶。（圖取自紐約市警局推特）

    2021/05/05 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約警方通報，1名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女研究生「特蕾莎（Theresa）」2日在人行道上遭非裔女子持錘子砸傷頭部，目前正持續發動網路力量緝凶，截至4月底，紐約共發生42起攻擊亞裔案件，17名兇嫌被捕，破案率約為40.4%。

    根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，紐約警方將事故影片公布在官方推特，2名分別為31歲與29歲的亞裔女子2日晚間8點40分許走在人行道上，被1名非裔女子尾隨，並持錘子砸傷2人頭部，兇手過程中大聲叫囂：「摘下你們的口罩！」2人受到暴力攻擊後連忙離開現場。

    紐約市警方公布行兇的非裔女子臉部照片，希望藉由網路力量揪出這名兇手，包括這起案件在內，上週末在紐約市至少發生了4起針對亞裔人士的襲擊事件，本月2日與1日個別發生了2起襲擊案，而截至2021年4月，整個紐約發生42起攻擊亞裔案件，但只有17人被繩之以法；2020年全年發生28起，有23人被捕，若每起案件均為1人所為，去年警方破案率約為82.1%，今年則為40.4%。

    紐約警方坦言目前尚未逮捕任何人，而在此前，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）曾呼籲切勿犯下種族仇恨罪行，否則「就滾吧，因為你不屬於紐約市」，白思豪更強調，「任何犯下仇恨罪行的人，我們會找到您，我們會起訴您，您將承擔後果，如果您傷害我們的亞裔兄弟姊妹，您將付出代價」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣女留學生在美國遭鐵槌敲頭 立委批外交部至今沒動作
    2021/05/05 12:17

    台灣女留學生在美國遭鐵槌敲頭 立委批外交部至今沒動作
    疫苗施打超過600萬劑 紐約市長喊7/1起全面解封
    2021/04/30 00:38

    疫苗施打超過600萬劑 紐約市長喊7/1起全面解封

    基金註冊地差異一覽表
    紐約洛克菲勒中心再立耶誕樹 小嬌客藏樹裡「被搬家」273公里
    2020/11/19 11:04

    紐約洛克菲勒中心再立耶誕樹 小嬌客藏樹裡「被搬家」273公里
    紐約市警察廣播「川普2020」 調查後被停職
    2020/10/27 11:47

    紐約市警察廣播「川普2020」 調查後被停職

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    疫情重擊！紐約3到9月破產件數飆40％ 創金融危機以來最多
    2020/09/29 22:22

    疫情重擊！紐約3到9月破產件數飆40％ 創金融危機以來最多
    國際今日熱門
    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    2021/05/05 06:11

    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來 影片

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈
    2021/05/05 06:16

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈 影片

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街
    2021/05/05 06:30

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街 影片

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題
    2021/05/05 06:03

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播