台灣研究生在紐約遭錘擊施暴 CNN曝警方破案率

〔即時新聞/綜合報導〕紐約警方通報,1名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女研究生「特蕾莎(Theresa)」2日在人行道上遭非裔女子持錘子砸傷頭部,目前正持續發動網路力量緝凶,截至4月底,紐約共發生42起攻擊亞裔案件,17名兇嫌被捕,破案率約為40.4%。

根據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導,紐約警方將事故影片公布在官方推特,2名分別為31歲與29歲的亞裔女子2日晚間8點40分許走在人行道上,被1名非裔女子尾隨,並持錘子砸傷2人頭部,兇手過程中大聲叫囂:「摘下你們的口罩!」2人受到暴力攻擊後連忙離開現場。

紐約市警方公布行兇的非裔女子臉部照片,希望藉由網路力量揪出這名兇手,包括這起案件在內,上週末在紐約市至少發生了4起針對亞裔人士的襲擊事件,本月2日與1日個別發生了2起襲擊案,而截至2021年4月,整個紐約發生42起攻擊亞裔案件,但只有17人被繩之以法;2020年全年發生28起,有23人被捕,若每起案件均為1人所為,去年警方破案率約為82.1%,今年則為40.4%。

紐約警方坦言目前尚未逮捕任何人,而在此前,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)曾呼籲切勿犯下種族仇恨罪行,否則「就滾吧,因為你不屬於紐約市」,白思豪更強調,「任何犯下仇恨罪行的人,我們會找到您,我們會起訴您,您將承擔後果,如果您傷害我們的亞裔兄弟姊妹,您將付出代價」。

Video from Sunday, May 2nd attack on two Asian females, 31 and 29, who were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old in the head with a hammer causing a laceration. Info? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/9YMaQfUhzm