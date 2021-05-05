全國接種率60％疫情仍升溫 塞席爾6成施打中國國藥疫苗

南非東部的島國塞席爾已有6成民眾施打武漢肺炎疫苗，其中6成施打中國國藥疫苗。（法新社）

2021/05/05 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕南非東部的島國塞席爾（Seychelles）已有6成民眾施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，其中6成施打中國國藥疫苗，不過，近來該國疫情升溫，據當地媒體報導，有3分之1的活躍病例接種過2劑疫苗。

《BBC》報導，在截至5月1日的過去3天內，總人口近10萬人的賽席爾群島新增近500例確診病例，而活躍病例約1000例，據當地媒體說，其中3分之1是打過2劑疫苗的人，其他確診者也有些已施打了1劑。

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塞席爾今年1月展開疫苗接種計畫，使用阿拉伯聯合大公國捐贈的中國製國藥疫苗。據《彭博》指出，到4月中旬，該國施打的疫苗有6成是國藥疫苗，其餘為印度製的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

在中國和阿聯的進行的臨床試驗顯示，國藥疫苗的效力分別為79％和86％。

隨著確診病例增加，塞席爾政府正在恢復防疫相關限制，學校已關閉，體育活動取消2週，餐館和商店等被要求早點關門，並禁止一些聚會活動。

衛生部長維多特（Peggy Vidot）4日在記者會上表示，儘管該國在防疫許多方面表現出色，「但目前我國疫情仍然危急，上週每天新增了許多病例」。據悉，塞席爾的活躍病例，超過5分之4是塞席爾公民，其餘為外國人。

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