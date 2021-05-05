精算金星1天長度 新研究發現：「金核」尺寸接近「地核」

美國加州大學洛杉磯分校最新研究，精確測出金星1天的長度，且推算出金星的核心直徑與地球核心相當接近。（路透檔案照）

2021/05/05 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）行星天文學教授馬戈特（Jean-Luc Margot）在《自然·天文學》（Nature Astronomy）期刊發布的最新研究，測出了金星1天的長度等於243.0226個地球日，且推算出金星的核心直徑與地球核心相當接近。

根據《紐約郵報》報導，加州大學洛杉磯分校研究團隊與美國太空總署合作，使用加州「金石深太空通訊中心」（Goldstone Deep Space Communications Complex）的深空儀器，從2006年到2020年不斷收集金星的雷達回波數據，進而得知1個金星日的精確長度，金星上平均1天的長度是「243.0226正負0.0013」個地球日，相當於地球1年的三分之二。

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研究指出，每次對金星打出無線電波，得到的測量值有些微的「忽大忽小」，團隊認為這是因為金星的自轉速率不斷改變，主因可能是金星厚重的大氣層與固態的地表「交換動量」，時而加快、時而減慢整顆星球的自轉速度；地球上也會發生相同的事件，但影響均在1毫秒內，而金星的大氣質量為地球大氣的93倍，因此影響更為顯著。

研究也提到，地球傾斜角度約為23度，金星則是2.6392度，這意味著金星缺乏明顯的四季變化；透過測量金星的旋轉，算出金星的核心半徑約為3508公里、直徑約為7016公里，與地球核心的數據相當接近，但目前還無法得知金星的核心呈現固態還是液態，但推測應該是由鐵與鎳這2種金屬組成。

另外，地球的歲差週期大約26萬年，金星的歲差週期較長，約為29萬年；馬戈特表示，金星是令人驚嘆的實驗室，能夠使人類了解行星形成和演化，整個銀河系中可能有大量類似金星的行星。

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