為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    精算金星1天長度 新研究發現：「金核」尺寸接近「地核」

    美國加州大學洛杉磯分校最新研究，精確測出金星1天的長度，且推算出金星的核心直徑與地球核心相當接近。（路透檔案照）

    美國加州大學洛杉磯分校最新研究，精確測出金星1天的長度，且推算出金星的核心直徑與地球核心相當接近。（路透檔案照）

    2021/05/05 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）行星天文學教授馬戈特（Jean-Luc Margot）在《自然·天文學》（Nature Astronomy）期刊發布的最新研究，測出了金星1天的長度等於243.0226個地球日，且推算出金星的核心直徑與地球核心相當接近。

    根據《紐約郵報》報導，加州大學洛杉磯分校研究團隊與美國太空總署合作，使用加州「金石深太空通訊中心」（Goldstone Deep Space Communications Complex）的深空儀器，從2006年到2020年不斷收集金星的雷達回波數據，進而得知1個金星日的精確長度，金星上平均1天的長度是「243.0226正負0.0013」個地球日，相當於地球1年的三分之二。

    研究指出，每次對金星打出無線電波，得到的測量值有些微的「忽大忽小」，團隊認為這是因為金星的自轉速率不斷改變，主因可能是金星厚重的大氣層與固態的地表「交換動量」，時而加快、時而減慢整顆星球的自轉速度；地球上也會發生相同的事件，但影響均在1毫秒內，而金星的大氣質量為地球大氣的93倍，因此影響更為顯著。

    研究也提到，地球傾斜角度約為23度，金星則是2.6392度，這意味著金星缺乏明顯的四季變化；透過測量金星的旋轉，算出金星的核心半徑約為3508公里、直徑約為7016公里，與地球核心的數據相當接近，但目前還無法得知金星的核心呈現固態還是液態，但推測應該是由鐵與鎳這2種金屬組成。

    另外，地球的歲差週期大約26萬年，金星的歲差週期較長，約為29萬年；馬戈特表示，金星是令人驚嘆的實驗室，能夠使人類了解行星形成和演化，整個銀河系中可能有大量類似金星的行星。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    45億年前撞地球！太陽系古行星「特亞」殘骸可能沉睡地函
    2021/04/04 01:09

    45億年前撞地球！太陽系古行星「特亞」殘骸可能沉睡地函
    磁北極移動中！科學家：地球磁場170年來已減弱9％
    2021/03/25 06:12

    磁北極移動中！科學家：地球磁場170年來已減弱9％

    富蘭克林獨家引進美國註冊基金 並推限時優惠
    找到了！NASA太空搜尋衛星 發現任務中首個潛在宜居行星
    2020/01/07 11:31

    找到了！NASA太空搜尋衛星 發現任務中首個潛在宜居行星
    發現3顆類似地球行星！ 可能有生命體存在
    2016/05/03 07:21

    發現3顆類似地球行星！ 可能有生命體存在

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    人類的新家？它與地球僅有14光年
    2015/12/18 19:24

    人類的新家？它與地球僅有14光年
    國際今日熱門
    日本兒童人口連跌40年 今年創下歷史新低
    2021/05/04 22:11

    日本兒童人口連跌40年 今年創下歷史新低

    中共PO圖嘲笑印度疫情犯眾怒 專家點出「4個不尋常」
    2021/05/04 22:31

    中共PO圖嘲笑印度疫情犯眾怒 專家點出「4個不尋常」

    男子花10年給兒子蓋「家庭書房」 藏書多達5萬本
    2021/05/04 22:25

    男子花10年給兒子蓋「家庭書房」 藏書多達5萬本

    無藥可醫！中國菜蛤毒素超出安全值 中毒恐窒息死亡
    2021/05/04 22:22

    無藥可醫！中國菜蛤毒素超出安全值 中毒恐窒息死亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播