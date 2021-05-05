跌破眼鏡！ 2021最新全球5萬人民調：憂心美國威脅民主竟多過中國

民主聯盟基金會今天公布新民調，被視為民主代表的美國，被認為會帶給全球民主威脅的比率比中國還高。（法新社）

2021/05/05 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕國際非營利組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）今天（5日）發表「2021民主洞察指數」（Democracy Perception Index 2021） ，該報告直指全球有超過半數的受訪者認為民主自由因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係受到壓縮。讓人跌破眼鏡的是，被視為民主國家代表的美國，其帶給民主的威脅竟超過中國！

民主聯盟基金會今天釋出這份針對全球53個國家和地區的民調，於今年2月24日至4月14日進行調查，共5萬3194名受訪者參與。該民調指出，居住在全世界民主國家的民眾，有58%滿意該國政府應對武肺疫情的方式，但也有超過半數（53%）認為他們的自由因為防疫措施受到過多限制。

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另外在民主威脅方面，報告指出，有44％的受訪者擔心美國會威脅到其所屬國家的民主，對中國影響力抱存恐懼的有38％，俄羅斯是28％，美國被視為民主國家代表，比起中、俄，卻有較多受訪者認為可能威脅其他國家的民主。有關於美國對全球民主的影響，全球受訪者有49％認為是帶來正面影響，35％認為帶來負面影響。

至於台灣方面，在「本國民主受美、中、俄影響力所威脅」的調查中，台灣有65%受訪者強烈同意或部分同意是中國，但也有58%認為是美國。

事實上，從去年開始，全球將美國影響力視為民主威脅的看法就有大幅上升的趨勢；報告認為，美國前總統川普的「美國優先」外交政策殘存效應還存在，但拜登上任後，美國對全球民主的影響力已被認為比川普時代有所改善。

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