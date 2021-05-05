為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對照表曝光！日本研究：男性鼻子愈大「下面」愈長

    日本京都府立醫科大學教授池谷博團隊的最新研究指出，男性的鼻子大小與陰莖勃起長度有關，鼻子愈大，勃起後的長度就愈長。（資料照）

    日本京都府立醫科大學教授池谷博團隊的最新研究指出，男性的鼻子大小與陰莖勃起長度有關，鼻子愈大，勃起後的長度就愈長。（資料照）

    2021/05/05 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都府立醫科大學教授池谷博團隊最新研究指出，男性的鼻子大小與陰莖勃起長度有關，鼻子愈大，勃起後的長度就愈長，研究團隊統整對應表，發表在《基礎與臨床男科》期刊（Basic and Clinical Andrology）

    綜合外媒報導，池谷博是京都府立醫科大學「法醫學教室」教授，也是「日本法醫學會法醫指導醫」，他率領的研究團隊分析了126具30至50歲日本男性遺體，在亡者去世3天內測量體重、身高與陰莖鬆弛狀態的長度、粗度及睪丸重量，並拉長亡者們的陰莖，藉此模擬生前可能的勃起狀態。

    團隊另外也測量遺體的鼻子大小，以兩眼眼頭中點為起始點，鼻孔為終點，測量鼻子的長度，結果發現，鼻子長度小於4.5公分，平均勃起長度10.37公分；鼻長介於4.51至5公分，勃起長度則為11.4公分；鼻子長度介於5.01至5.5公分，勃起長度12.33公分；鼻子長度大於5.51公分，勃起長度13.42公分。

    研究推測，陰莖長度恐出生前就決定

    研究團隊強調，研究對象主要是針對日本男性，目前只有從遺體上找到鼻子與陰莖大小的關聯，尚無從得知兩者呈正相關的原因，研究也未指明鼻子大小是否與未勃起的陰莖長度也有相關；研究推測，陰莖長度可能不是取決於年齡或體型，而是在出生前就已經決定。

    池谷博研究團隊測量男性遺體的鼻子尺寸，試圖找出與陰莖尺寸的關聯。（圖擷取自basic and clinical andrology池谷博研究團隊論文）

    池谷博研究團隊測量男性遺體的鼻子尺寸，試圖找出與陰莖尺寸的關聯。（圖擷取自basic and clinical andrology池谷博研究團隊論文）

    池谷博團隊研究發現，男性鼻子長小於4.5公分，推測平均勃起長10.37公分；若鼻子長於5.51公分，勃起長度平均為13.42公分。（圖取自basic and clinical andrology）

    池谷博團隊研究發現，男性鼻子長小於4.5公分，推測平均勃起長10.37公分；若鼻子長於5.51公分，勃起長度平均為13.42公分。（圖取自basic and clinical andrology）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好痛！人夫驚覺自己戴綠帽 持利剪將隔壁小王GG剪下來
    2019/07/17 14:37

    好痛！人夫驚覺自己戴綠帽 持利剪將隔壁小王GG剪下來
    這次是F-35！美戰機又在空中畫老二 官員：純屬意外
    2019/05/31 09:52

    這次是F-35！美戰機又在空中畫老二 官員：純屬意外

    基金註冊地差異一覽表
    簡單自我檢驗 看你的GG行不行！
    2017/11/05 09:02

    簡單自我檢驗 看你的GG行不行！
    碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
    2017/02/17 07:33

    碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    網傳GG泡汽水可提升勃起力 鄉民試了下場是...
    2017/02/10 08:23

    網傳GG泡汽水可提升勃起力 鄉民試了下場是...
    國際今日熱門
    武漢肺炎》重症病床使用率99.7％ 大阪欲延長緊急事態
    2021/05/04 19:49

    武漢肺炎》重症病床使用率99.7％ 大阪欲延長緊急事態

    爭搶油田 以色列、黎巴嫩重啟海上邊界談判
    2021/05/04 21:57

    爭搶油田 以色列、黎巴嫩重啟海上邊界談判

    醉男搭訕妹子遭拒 惱羞開車從後追撞：叫妳裝清高！
    2021/05/04 19:52

    醉男搭訕妹子遭拒 惱羞開車從後追撞：叫妳裝清高！

    投訴發霉鴨爪 廠商竟當場啃食辯稱沒事
    2021/05/04 21:18

    投訴發霉鴨爪 廠商竟當場啃食辯稱沒事

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播