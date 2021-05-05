對照表曝光！日本研究：男性鼻子愈大「下面」愈長

日本京都府立醫科大學教授池谷博團隊的最新研究指出，男性的鼻子大小與陰莖勃起長度有關，鼻子愈大，勃起後的長度就愈長。（資料照）

2021/05/05 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都府立醫科大學教授池谷博團隊最新研究指出，男性的鼻子大小與陰莖勃起長度有關，鼻子愈大，勃起後的長度就愈長，研究團隊統整對應表，發表在《基礎與臨床男科》期刊（Basic and Clinical Andrology） 。

綜合外媒報導，池谷博是京都府立醫科大學「法醫學教室」教授，也是「日本法醫學會法醫指導醫」，他率領的研究團隊分析了126具30至50歲日本男性遺體，在亡者去世3天內測量體重、身高與陰莖鬆弛狀態的長度、粗度及睪丸重量，並拉長亡者們的陰莖，藉此模擬生前可能的勃起狀態。

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團隊另外也測量遺體的鼻子大小，以兩眼眼頭中點為起始點，鼻孔為終點，測量鼻子的長度，結果發現，鼻子長度小於4.5公分，平均勃起長度10.37公分；鼻長介於4.51至5公分，勃起長度則為11.4公分；鼻子長度介於5.01至5.5公分，勃起長度12.33公分；鼻子長度大於5.51公分，勃起長度13.42公分。

研究推測，陰莖長度恐出生前就決定

研究團隊強調，研究對象主要是針對日本男性，目前只有從遺體上找到鼻子與陰莖大小的關聯，尚無從得知兩者呈正相關的原因，研究也未指明鼻子大小是否與未勃起的陰莖長度也有相關；研究推測，陰莖長度可能不是取決於年齡或體型，而是在出生前就已經決定。

池谷博研究團隊測量男性遺體的鼻子尺寸，試圖找出與陰莖尺寸的關聯。（圖擷取自basic and clinical andrology池谷博研究團隊論文）

池谷博團隊研究發現，男性鼻子長小於4.5公分，推測平均勃起長10.37公分；若鼻子長於5.51公分，勃起長度平均為13.42公分。（圖取自basic and clinical andrology）

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