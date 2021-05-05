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    奇蹟！馬利25歲婦女產下9胞胎 母子均安

    非洲馬利共和國25歲媽媽生下9胞胎。（翻攝Buzz2Stars Facebook）

    非洲馬利共和國25歲媽媽生下9胞胎。（翻攝Buzz2Stars Facebook）

    2021/05/05 16:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕西非馬利共和國一名25歲婦女4日在摩洛哥一家醫院產下9胞胎，比產前超聲波檢測到的胎兒數量多2個，而且母子均安，堪稱奇蹟。

    《法新社》援引馬利衛生部聲明報導，產婦西塞（Halima Cisse）接受剖腹產手術生下9胞胎——5個女孩、4個男孩。西塞來自馬利北部，確診懷上多胞胎後引起廣泛關注。馬利政府3月30日送她搭飛機到摩洛哥一家醫院待產，以便她得到更好照護。

    馬利衛生部長西比（Fanta Siby） 說，母親和孩子的狀況良好，過幾週就可以回家。

    以往，多胞胎的嬰兒，很多會在出生後不久過世。人類有紀錄以來，最多的多胞胎是15胞胎。1971年7月22日，義大利婦產科醫生從一位35歲婦女的子宮中剖取10女5男計15個胎兒，這是由於服用催孕藥物而造成的奇蹟，但由於胎兒體重太輕，全部沒有存活。

    據《紐約時報》報導，1971年，澳洲婦女布洛德里克（Geraldine Brodrick）曾在雪梨生9胞胎，其中7個存活，另2個出生後6天內就死亡。

    而世界上尚存的7胞胎，則是1997年在美國愛荷華出生，成員有4個男孩和3個女孩，他們比預產期提早9週出生。

    非洲馬利共和國25歲媽媽生下9胞胎。（翻攝Buzz2Stars Facebook）

    非洲馬利共和國25歲媽媽生下9胞胎。（翻攝Buzz2Stars Facebook）

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