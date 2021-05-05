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    尼泊爾疫情失控！珠峰大本營傳17確診病例 恐釀毀滅性後果

    尼泊爾疫情已蔓延至珠穆朗瑪峰大本營，引發人們對嚴重爆發疫情的擔憂。（法新社）

    尼泊爾疫情已蔓延至珠穆朗瑪峰大本營，引發人們對嚴重爆發疫情的擔憂。（法新社）

    2021/05/05 15:03

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在南亞失控，不僅印度疫情達高峰，鄰國尼泊爾單日確診數也創新紀錄，外媒指出，尼泊爾疫情已蔓延至珠穆朗瑪峰大本營，引發人們對嚴重爆發的擔憂。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，近期愈來愈多登山客被從大本營或海拔更高的地帶後送接受治療，隨後出現武肺症狀，據喜馬拉雅救援協會公布的數據，尼泊爾首都加德滿都的醫院已傳出17例相關確診病例。

    報導指出，外國登山客等旅遊產業是尼泊爾主要收入來源，去年疫情大流行期間，尼泊爾當局關閉了珠峰，導致經濟受到重創，而當前政府則要求在登山客進行檢疫後才能前往大本營進行登山行程。

    然而，近期卻有多名登山客從大本營等珠峰基地營後送接受醫療時確診染疫，引發其餘登山運動員與當地民眾擔憂，認為一旦在高海拔且相對惡劣的環境下爆發感染，恐導致毀滅性的後果。

    對此，尼泊爾文化旅遊與民航部副部長蘇貝迪（Prem Subedi）在接受BBC訪問時表示，並不清楚大本營有傳出確診案例的狀況，強調迄今為止，該部尚未接獲大本營現場的任何確診病例通報。

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