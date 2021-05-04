澳洲男被咬斷腿奇蹟倖存！大白鯊牙齒卡衝浪板成紀念品

布洛斯將鯊魚牙齒上傳至臉書與朋友們分享當年戰勝大白鯊的「紀念品」。（翻攝Chris Blowes Shark Attack Survivor臉書）

2021/05/04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲男子布洛斯（Chris Blowes）2015年4月在南澳州遭鯊魚襲擊事件，曾一度心跳停止，在昏迷10天後奇蹟甦醒，失去一條腿的他近日獲政府同意，讓他擁有該隻鯊魚留在衝浪板上的牙齒作為「紀念品」。

根據《BBC》報導，布洛斯2015年在海上衝浪時，遭一條身長5.5公尺的大白鯊從背後襲擊，鯊魚一口咬住布洛斯的左腳與衝浪板，在一陣拉扯後，左腳被鯊魚吞掉，但布洛斯被友人救上岸，立刻送到醫院急救，一度失去生命跡象，昏迷長達10天，最後奇蹟般甦醒。

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在布洛斯昏迷期間，警方在現場找到他的衝浪板，發現鯊魚的牙齒嵌在衝浪板上。大白鯊在澳洲屬於受保護物種，根據澳洲法律，擁有、出售或購買大白鯊的任何部分都屬違法行為，違法者面臨最高10萬澳元（約215萬台幣）的罰款或2年徒刑。

布洛斯多次詢問當局，希望能通融將大白鯊牙齒作為紀念品還給他，「它卡在了我的的衝浪板上。」、「我永遠不會因為鯊魚牙齒而殺害鯊魚，但是它扯掉了我的腿（所以）我看不出為什麼我不能擁有它。」

在南澳州政府協助下，澳洲中央政府已給予他豁免權，將大白鯊牙齒歸還給布洛斯，現在這枚牙齒被他收藏在家中箱子內，布洛斯笑說，這是一項能夠跟孫子分享的「紀念品」。

布洛斯於2015年4月遭大白鯊襲擊，奇蹟甦醒的他卻失去了左腿。（翻攝Chris Blowes Shark Attack Survivor臉書）

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