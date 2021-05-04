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    4個月暴增千萬確診 印度成全球破2千萬病例第2國

    印度成為繼美國後，全球第2個破2000萬確診的國家，死亡人數也高達22萬2408人。（路透）

    印度成為繼美國後，全球第2個破2000萬確診的國家，死亡人數也高達22萬2408人。（路透）

    2021/05/04 13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，過去24小時再新增35萬7229人確診，連續13天確診破30萬，累計病例破2000萬，同時3449人不治，死亡人數達22萬2408人，有醫學專家指出，實際數字恐比官方數據高5-10倍。

    據《路透》報導，印度衛生部今（4日）宣布，過去24小時新增35萬7229人確診、3449死，成為繼美國後，全球第2個破2000萬確診的國家，死亡人數也高達22萬2408人，印度這波疫情是全球蔓延最迅速的傳染，最初的千萬確診累計逾10個月，但這波疫情僅4個月就增1000萬確診，累計確診人數翻倍。

    病例激增令許多醫院難以負擔，無法提供病患氧氣，很多病患死於醫院外的救護車或停車場內，死亡數持續累積，也令太平間與火葬場難以處理，僅能在路邊排滿屍體燃燒；有醫學專家認為，從印度13.5億人口來看，實際病例數字恐比官方數據高5-10倍，認為疫情最高峰可能在未來幾天出現。

    在野黨議員呼籲政府立刻實施全國性的封鎖，批莫迪「目前阻止感染蔓延的唯一方法是全面封鎖，政府的無所作為正在殺死許多無辜者。」

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