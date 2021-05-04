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    軍武新知》美T-7A紅鷹教練機完成彈射測試 波音釋出精彩瞬間

    由美國飛機大廠波音公司（Boeing）和瑞典紳寶公司（Saab）合作生產的T-7A紅鷹教練機，近日完成彈射座椅測試。（翻攝自波音公司推特）

    由美國飛機大廠波音公司（Boeing）和瑞典紳寶公司（Saab）合作生產的T-7A紅鷹教練機，近日完成彈射座椅測試。（翻攝自波音公司推特）

    2021/05/04 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕由美國飛機大廠波音公司（Boeing）和瑞典紳寶公司（Saab）合作生產的T-7A紅鷹教練機，近日完成彈射座椅測試，波音公司昨日在推特分享彈射瞬間的畫面，引發網友熱烈討論。

    根據《Defence Blog》報導，T-7A紅鷹教練機近日完成彈射測試，所用配備為柯林斯航空公司（Collins Aerospace）生產的新一代ACES 5型彈射椅，其裝設於時速500英里的模擬機組上，最後順利彈射並降落。

    畫面中後面人員先行彈射，緊接著前方駕駛艙人員也順利彈射，最後雙雙緩慢落地，精彩的瞬間全被拍下，相當難得。新一代ACES 5型彈射椅針對頭部、頸部、手臂以及腿部都做出防晃動的改良，而其彈射器具則可根據乘員體重進行調節。

    據悉，T-7A紅鷹教練機為美國空軍最新一代機種，於今年2月23日正式進入組裝生產階段，預計2年後便能對美國空軍交付教練機和模擬訓練系統。

    新一代ACES 5型彈射椅裝設於時速500英里的模擬機組上，最後順利彈射並降落。（翻攝自波音公司推特）

    新一代ACES 5型彈射椅裝設於時速500英里的模擬機組上，最後順利彈射並降落。（翻攝自波音公司推特）

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