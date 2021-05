軍武新知》美T-7A紅鷹教練機完成彈射測試 波音釋出精彩瞬間

2021/05/04 15:16

〔即時新聞/綜合報導〕由美國飛機大廠波音公司(Boeing)和瑞典紳寶公司(Saab)合作生產的T-7A紅鷹教練機,近日完成彈射座椅測試,波音公司昨日在推特分享彈射瞬間的畫面,引發網友熱烈討論。

根據《Defence Blog》報導,T-7A紅鷹教練機近日完成彈射測試,所用配備為柯林斯航空公司(Collins Aerospace)生產的新一代ACES 5型彈射椅,其裝設於時速500英里的模擬機組上,最後順利彈射並降落。

畫面中後面人員先行彈射,緊接著前方駕駛艙人員也順利彈射,最後雙雙緩慢落地,精彩的瞬間全被拍下,相當難得。新一代ACES 5型彈射椅針對頭部、頸部、手臂以及腿部都做出防晃動的改良,而其彈射器具則可根據乘員體重進行調節。

據悉,T-7A紅鷹教練機為美國空軍最新一代機種,於今年2月23日正式進入組裝生產階段,預計2年後便能對美國空軍交付教練機和模擬訓練系統。

The great escape! Watch as the Boeing-@SAAB #T7A Red Hawk successfully tests its CollinsAero Aces 5® aircrew ejection seat from 0-500 mph with a simulated aircrew. This test proves safer advanced pilot training for the @USAirForce. pic.twitter.com/YeQh8pn09J