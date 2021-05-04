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    緬甸小型爆炸案頻傳 前議員被不明包裹當場炸死

    緬甸中部村莊發生炸彈包裹爆炸案，一名全民盟前議員被當場炸死。圖為示意圖。（路透）

    緬甸中部村莊發生炸彈包裹爆炸案，一名全民盟前議員被當場炸死。圖為示意圖。（路透）

    2021/05/04 11:27

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自從2月1日推翻民選政府以來，不斷在國內各地血腥鎮壓，和示威者及民兵團體頻繁交火，各地甚至發生不少小型爆炸案，其中不乏發生在政府機關或軍事設施，而緬甸中西部一座村莊在週一發生一起炸彈包裹爆炸案，當場炸死1名前全國民主聯盟（NLD）議員，共造成5人死亡。

    根據《路透》報導，這起炸彈包裹爆炸案發生在昨天下午5點，這個炸彈包裹當時在一間房屋內爆炸，當場炸死1名前全國民主聯盟地區議員，另外有3名曾參與過抗爭活動的警察、1名當地居民也被炸死。消息指出，在場還有一名警察也被爆炸波及，手臂當場被炸彈炸斷，目前重傷住院治療中。

    緬甸「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）過去也曾報導，前NLD成員、現任緬甸軍政府官員尤田（U Thein Nyunt）在仰光的住家在4月21日下午遭投擲3枚土製爆裂物，雖然只有一枚爆裂物爆炸且無人傷亡，但住家仍遭受一定程度損失，事後軍方部隊則在周邊巡邏。

    自從軍方發動政變以來，暴力事件不斷升級，目前已有上百人被緬甸軍警殺害，軍方試圖鎮壓城市和鄉鎮的民主抗議活動，民兵組織目前也公開反對軍政府，並與軍方作戰，軍方目前則正在緬甸邊境與數個民兵組織作戰。

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