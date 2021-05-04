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    中國發動政治戰！ 澳洲指揮官：恐變成軍事衝突

    澳洲特種部隊指揮官芬德萊少將（Adam Findlay）去年4月表示，中國已經在進行處於灰色地帶的「政治作戰」行動，必須為這種可能演變成軍事衝突的行動做準備。（路透資料照）

    澳洲特種部隊指揮官芬德萊少將（Adam Findlay）去年4月表示，中國已經在進行處於灰色地帶的「政治作戰」行動，必須為這種可能演變成軍事衝突的行動做準備。（路透資料照）

    2021/05/04 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲媒體報導，去年4月時任澳洲特種部隊指揮官芬德萊少將（Adam Findlay）在一場機密簡報會中，向特種部隊官兵表示中國已經在進行處於灰色地帶的「政治作戰」行動，必須為這種可能演變成軍事衝突的行動做準備。

    《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）與https://www.theage.com.au/politics/federal/conflict-with-china-a-high-likelihood-says-top-australian-general-20210503-p57ogv.html墨爾本《世紀報》（The Age）報導，多個消息來源透露，2020年4月芬德萊在一場機密簡報會中，向20多名受過嚴格訓練的特種部隊官兵表示，中國是澳洲主要的威脅來源，澳洲軍隊必須在印太地區重新確立並發揮作用。

    芬德萊說，中國有2.6萬名特種作戰部隊人員，如果澳中兩國爆發軍事衝突，澳軍不僅需要依靠傳統的海陸空戰力應對，還需要擁有網路和太空作戰的能力。

    他強調，中國一直在談論「合作」的可能性，但北京實際上正在對澳洲實行一種處於「灰色地帶」（grey zone）的作戰方式，中國避免軍事正面衝突，取代的是「政治作戰」（political warfare）。「政治作戰」包括貿易手段、情報、外國勢力干預、外交和網軍等。

    芬德萊表示，這是自從第二次世界大戰以來，這是澳洲第一次面對來自中國的「勢均力敵對手」，澳洲必須應對這項挑戰。芬德萊說，為了「阻止戰爭爆發」，澳軍必須與中國強加給澳洲的「脅迫性限制」進行競爭，在執行灰色地帶任務時，澳洲的目標是「使對手處於劣勢，使我們處於優勢」，並且避免戰爭。

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