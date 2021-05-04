印度武漢肺炎失控 確診惡狼淫性大發欲性侵女性患者

印度境內爆發第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，瘋狂飆升的確診、死亡數字堪稱情況失控。圖為示意圖，與本文無關。（路透）

2021/05/04 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度境內爆發第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，瘋狂飆升的確診、死亡數字堪稱情況失控，卻有確診男子淫性大發，趁亂性侵同一間醫院的女性確診患者，所幸未遂，誇張事件經受害者報警後已立案，待惡狼恢復健康後將予以逮捕送審。

根據《今日印度》報導，印度奧里薩邦（Odisha）努亞帕達區（Nuapada）一間收治武漢肺炎患者的醫院爆發性侵未遂案，男性加害者及女性受害者雙方都是武漢肺炎患者；據悉，這名受害者在4月26日因武漢肺炎入院治療，誰知卻遭同院患者惡狼盯上。

請繼續往下閱讀...

受害者表示，自己被惡狼上下其手時，她竭力呼救，成功經動其他患者到場查看，才因此倖免於難。

受害者事後報警，表示惡狼對她進行「不適當的觸摸」，當地警方獲報後，按該國刑法立案處理，不過礙於惡狼武漢肺炎未癒，將待他檢驗結果呈陰性時再行逮捕送審，而目前嫌犯也已被轉送其他醫院，與受害者分開。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，印度累計確診病例數達1992萬5604例，累計死亡病例數達21萬8959例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法