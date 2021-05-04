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    微軟創辦人比爾蓋茲與梅琳達宣布離婚

    微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達蓋茲宣布，結束2人長達27年的婚姻。（法新社資料照）

    微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達蓋茲宣布，結束2人長達27年的婚姻。（法新社資料照）

    2021/05/04 05:43

    〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）週一對外宣布，結束與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）長達27年的婚姻，2人各自發表聲明指出，「我們不在再相信可以以夫妻的身分，在生命的下一個階段共同成長」。

    比爾蓋茲與梅琳達蓋茲各自在自己的社群媒體上發表相同的聲明，表示兩人經過深思且在彼此的關係上付出大量努力後，決定結束彼此的婚姻關係，並表示在這27年的婚姻生活中，共同養育了3個出色的孩子，並創立了一個在全球運作的基金會，聲明中同時表示，兩人日後仍會一起在基金會中繼續工作。在聲明的最後，兩人也希望各界給予他們的家人空間和隱私。

    比爾蓋茲與梅琳達在1994年1月1日結婚，梅琳達則是微軟的員工，進而相識結婚，並育有2女1子，而比爾蓋茲創辦的微軟也在這段時間鴻圖大展，快速累積財富，讓他多次登上全球首富的地位，2人後來捐出大筆款項，創辦「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），致力於全球公益慈善工作，以改善人類的福祉。

    根據美國媒體報導，比爾蓋茲與梅琳達離婚之後，如果梅琳達請求分割財產，梅琳達有可能成為全球最富有的女人。

    微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達蓋茲各自在自己的推特上，發表離婚宣言。（圖擷自推特）

    微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達蓋茲各自在自己的推特上，發表離婚宣言。（圖擷自推特）

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