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    WHO秘書長明年改選 知情人士：譚德塞有意尋求連任

    WHO秘書長譚德塞。（路透檔案照）

    WHO秘書長譚德塞。（路透檔案照）

    2021/05/03 21:01

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國保健新聞網站《Stat News》3日披露，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞有意在明年任期屆滿後尋求連任。

    報導引述知情人士指出，現年56歲、出身衣索比亞的譚德塞，在2017年成為首位當選世衛秘書長的非洲裔人士，且他有意在明年任期屆滿後，爭取下一個任期。世衛每5年舉行秘書長選舉，現任秘書長可競選連任1次。

    譚德塞雖一直對是否尋求連任三緘其口，但據稱他確實有此意圖，而現階段尚不清楚是否有其他人願意發起挑戰。報導指出，若譚德塞確定參選，將是對其領導抗疫的檢驗。

    在譚德塞接掌世衛後，全球面臨多次重大衛生緊急事件，包括2018年在剛果民主共和國爆發、花費2年才控制住的伊波拉（Ebola）病毒。然而，在伊波拉病毒完全絕跡前，全球又隨即陷入更大規模的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。

    譚德塞在應對伊波拉疫情時，至少10次親自前往危險區域會晤第一線醫護人員，因而受到不少讚揚。然而，當武漢首先在2019年底出現大量不明肺炎病例，並逐漸蔓延中國各地時，譚德塞頻頻被控與中國政府一唱一和，未能及時掌握病毒和疫情實際情況，導致各國錯過防疫黃金期，幾乎在全球要求下台的聲浪中滅頂。

    不過，世衛的國際專家小組2月到中國武漢實地調查病毒起源，事後公布調查報告後，原先被認為偏袒中國的譚德塞，罕見批評中國阻撓專家小組取得原始數據，令全世界大感意外。

    據了解，譚德塞在上一次世衛秘書長選舉中，受到55國組成的非洲聯盟鼎力相助，輕鬆擊敗另5名候選人。而換屆選舉程序已在上月啟動，各成員國可在今年9月中旬前提名人選，名單則在10月底公布。如果有多人參選，世衛執行委員會將逐一訪問，並最終提名3名候選人，並在明年的世界衛生大會（WHA）上由成員國表決。

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