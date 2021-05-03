沒有「民主」！中國告示牌寫「自由、明主」笑翻網友

網友上傳中國雲南昆明市市委宣傳部設立的告示牌，其中「富強」、「自由」等標語中，卻夾雜了「明主」一詞，讓網友一時摸不著頭緒，仔細一想才想到原來是指「民主」。（擷取自推特）

2021/05/03 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕一張照片近日引發網路熱議。網友上傳中國雲南昆明市市委宣傳部設立的告示牌，其中「富強」、「自由」等標語中，卻夾雜了「明主」一詞，讓網友一時摸不著頭緒，仔細一想才想到原來是指「民主」。有網友對此笑稱，其實根本沒有寫錯，本來就是要寫「英明的主子」、「明智的君主」。

據查，中央文明委規定，全國文明城市每三年評選表彰一次，實行屆期制，申報城市對照全國文明城市測評標準，進行自我評鑑後可提交申請，昆明市近年來第一次申請，但卻未符合文明城市標準。

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該張中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦合立的告示牌，旨在鼓勵市民加油努力，進入全國文明城市行列之一，告示牌上也寫上「富強」、「自由」、「愛國」、「友善」、「誠信」等12項標語，不過標語中，卻被發現疑似原本要寫「民主」，卻誤植成「明主」。

照片傳開後，網友紛紛留言表示「故意寫錯頌主洪恩，或是故意寫錯明頌暗諷」、「習大大就是明主，沒毛病」、「你要知道，在中國的輿論環境中，這個詞不能單獨出現，所以這裡是一個“通假字”」、「我覺得沒有寫錯」、「這是為包子稱帝做凖備吧，中國人自古就崇尚明主，而不是民主」、「恐怕是說他們需要一個明智的君主吧。帝制從未離開過」。

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