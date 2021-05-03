別有用心！ 共軍派3船艦參與印尼潛艦打撈 專家揭背後目的

印尼潛艦「南伽拉號」4月21日在峇里島附近海域失聯，25日證實沉沒，艦上53名官兵全數罹難。（法新社）

2021/05/03 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕印尼潛艦「南伽拉號」（KRI Nanggala 402）上月21日在峇里島附近海域失聯，25日證實沉沒，艦上53名官兵全數罹難。印尼軍方正著手調查與打撈該潛艦，也證實中國將派出3艘船艦協助打撈。有中國潛艦專家毫不避諱指稱，共軍可藉機研究相關水域的海事軍用地理。

綜合外媒報導，印尼海軍上月表示，南伽拉號潛艦可能是遭遇「內孤立波」（internal solitary wave）襲擊，導致潛艦迅速下沉至海底850公尺，並在新加坡潛艦救援船的幫助下，印尼海軍上月27日在海面下838公尺深的海底發現斷成3截的南伽拉號。

請繼續往下閱讀...

印尼海軍發言人朱里雅斯（Julius Widjojono）本月1日指出，中國駐印尼大使館向印尼國防部表達願提供人道援助後，中國軍方將派3艘救援船艦參與打撈工作，分別是遠洋打撈救生艦「永興島-863」、遠洋拖船「南拖-185」，以及深海科學調查研究船「探索2號」；據悉，中國潛艦救援船是頭一遭參與國際打撈任務。

中國官媒《環球時報》則引述不具名的潛艦專家指出，共軍可藉此研究相關水域的海軍軍用地理，也能擴大類似救援的國際影響力。

印尼海軍4月27日在海面下838公尺深的海底發現斷成3截的南伽拉號。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法