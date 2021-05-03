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    布林肯再批中國︰對內加強打壓 對外更具侵略性

    美國國務卿布林肯。（路透檔案照）

    美國國務卿布林肯。（路透檔案照）

    2021/05/03 16:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」2日播出美國國務卿布林肯的專訪，內容直指中國近來在海外的作為「更具侵略性」，行徑也「愈趨敵對」，有能力破壞及挑戰世界秩序，因此，美國雖不想控制中國，但有必要維護秩序。

    《路透》指出，該節目提到中國頻繁派戰機擾台，中國領導人習近平近日亦為3艘主戰艦舉行入列南海艦隊儀式，詢問布林肯美國是否會與中國走向軍事衝突？布林肯表示：「不論是走到哪一步，或朝哪個方向發展都不好，都對美國和中國利益極度不利。」他也不諱言道：「過去幾年來，中國對內加強打壓，對外更具侵略性，這是事實。」

    針對中國竊取價值美國商業機密和智慧產權，導致美國損失數千億美元，布林肯則表示，拜登政府「確實關切」相關議題，「這些行為如同有人試著以不公平、益發敵對的方式進行競爭，因此，美國聯合志同道合及同被侵害的國家，一起向北京喊話『不能這麼做、不容這麼做』，如此更有力量，效果也更好。」

    此外，布林肯還提到，中國是一個在軍事、經濟、外交上，有能力破壞和挑戰秩序的國家，而美國非常注重維護以規則為基礎的秩序。他清楚表明，美國的目標並非控制中國，僅是維護秩序，任何一方對秩序構成挑戰，美方都會挺身捍衛。

    對於新疆維吾爾族人權問題，布林肯則表示，美國已清楚指出維族遭到「種族滅絕」，並強調北京所指的恐怖主義威脅，「並非來自100萬人」。

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