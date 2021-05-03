為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    她一動作洗米被男友轟爆 家電廠商澄清：其實這樣不傷鍋

    日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》對用篩籃還是用內鍋洗米做了專題報導。（圖翻攝自《羽鳥慎一早安秀》官方推特）

    日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》對用篩籃還是用內鍋洗米做了專題報導。（圖翻攝自《羽鳥慎一早安秀》官方推特）

    2021/05/03 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕用什麼器皿洗米最好？日本女網友因為用電子鍋的「內鍋」洗米，慘遭男友痛罵此舉很傷內鍋，引發兩派網友論戰，日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》就揭密，多家受訪業者皆指出：「用電子鍋的內鍋洗米不會造成損害」。

    綜合日媒報導，日本女網友在《発言小町》論壇上表示，她日前被男友看到她用電子鍋的內鍋洗米，男友竟對她破口大罵，認為此舉會嚴重傷害內鍋，甚至還說她的行為「不可理喻」，讓她覺得男友小題大作，也十分委屈。

    報導提到，未料貼文在此論壇引發正反論戰，推特、5ch等社群平台上都可看到此議題的討論，有些網友表示，小時候就是看母親和阿嬤用內鍋洗米，而且家電銷售員也說此舉不會傷害內鍋，不然另外用篩籃洗米，米會卡在上面，很不方便。

    報導指出，反對用內鍋洗米的網友則認為，此舉不僅會折損內鍋的壽命外，米洗好時，要將水倒出會很辛苦，一邊洗還得一手擋住米粒，不讓其掉出鍋內；甚至也有網友打趣地說：「老婆在就用篩籃洗米，老婆不在就偷懶用內鍋洗米」。

    報導也說，對此，日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》特別邀請各大電鍋廠商來解惑，其中「象印」、「虎牌」、「日立」、「三菱電機」、「SHARP」及「Panasonic」表示，可用內鍋洗米；家電廠「BALMUDA」則說，不用內鍋洗米確實能增長其壽命。

    日本女網友在論壇上指出，她因被男友撞見用電子鍋內鍋洗米而遭痛罵，覺得相當委屈。（圖翻攝自《発言小町》論壇）

    日本女網友在論壇上指出，她因被男友撞見用電子鍋內鍋洗米而遭痛罵，覺得相當委屈。（圖翻攝自《発言小町》論壇）

    《羽鳥慎一早安秀》調查後發現，至少有6間廠商認為可用內鍋洗米，另一間家電廠「BALMUDA」則認為用篩籃洗米確實能增長內鍋的壽命。（圖翻攝自《羽鳥慎一早安秀》官方推特）

    《羽鳥慎一早安秀》調查後發現，至少有6間廠商認為可用內鍋洗米，另一間家電廠「BALMUDA」則認為用篩籃洗米確實能增長內鍋的壽命。（圖翻攝自《羽鳥慎一早安秀》官方推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    整隻小豬真空包裝 「安詳死亡表情」引起網友論戰
    2018/03/12 22:09

    整隻小豬真空包裝 「安詳死亡表情」引起網友論戰
    日本女性版極限體能王！50名正妹參賽挑戰
    2017/02/12 21:50

    日本女性版極限體能王！50名正妹參賽挑戰

    心建築席捲青埔！新潤君頤即將登場
    這名日本妹化妝術太強大 化妝前後差很多
    2015/12/10 09:02

    這名日本妹化妝術太強大 化妝前後差很多
    男性體味多 女性最無法忍受的竟是...
    2015/05/29 23:22

    男性體味多 女性最無法忍受的竟是...

    永慶房產穩居南台灣「房仲第一品牌」
    日相撲界擬為女性改規則 網友：裸上身尊重傳統
    2015/02/15 11:25

    日相撲界擬為女性改規則 網友：裸上身尊重傳統
    國際今日熱門
    軍情動態》中國新「巨浪3型」潛射核飛彈 號稱可攻擊美國全境
    2021/05/03 00:11

    軍情動態》中國新「巨浪3型」潛射核飛彈 號稱可攻擊美國全境

    美籍火辣女主播全裸醉倒駕駛座 復出在鏡頭前展現誠懇態度
    2021/05/02 17:15

    美籍火辣女主播全裸醉倒駕駛座 復出在鏡頭前展現誠懇態度

    1968年之後美國首見！ SpaceX載人太空船成功夜間降落
    2021/05/02 16:43

    1968年之後美國首見！ SpaceX載人太空船成功夜間降落

    脫北者散佈傳單 金與正聲明：南韓需承擔後果
    2021/05/02 17:35

    脫北者散佈傳單 金與正聲明：南韓需承擔後果

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播