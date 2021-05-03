她一動作洗米被男友轟爆 家電廠商澄清：其實這樣不傷鍋

日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》對用篩籃還是用內鍋洗米做了專題報導。（圖翻攝自《羽鳥慎一早安秀》官方推特）

2021/05/03 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕用什麼器皿洗米最好？日本女網友因為用電子鍋的「內鍋」洗米，慘遭男友痛罵此舉很傷內鍋，引發兩派網友論戰，日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》就揭密，多家受訪業者皆指出：「用電子鍋的內鍋洗米不會造成損害」。

綜合日媒報導，日本女網友在《発言小町》論壇上表示，她日前被男友看到她用電子鍋的內鍋洗米，男友竟對她破口大罵，認為此舉會嚴重傷害內鍋，甚至還說她的行為「不可理喻」，讓她覺得男友小題大作，也十分委屈。

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報導提到，未料貼文在此論壇引發正反論戰，推特、5ch等社群平台上都可看到此議題的討論，有些網友表示，小時候就是看母親和阿嬤用內鍋洗米，而且家電銷售員也說此舉不會傷害內鍋，不然另外用篩籃洗米，米會卡在上面，很不方便。

報導指出，反對用內鍋洗米的網友則認為，此舉不僅會折損內鍋的壽命外，米洗好時，要將水倒出會很辛苦，一邊洗還得一手擋住米粒，不讓其掉出鍋內；甚至也有網友打趣地說：「老婆在就用篩籃洗米，老婆不在就偷懶用內鍋洗米」。

報導也說，對此，日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》特別邀請各大電鍋廠商來解惑，其中「象印」、「虎牌」、「日立」、「三菱電機」、「SHARP」及「Panasonic」表示，可用內鍋洗米；家電廠「BALMUDA」則說，不用內鍋洗米確實能增長其壽命。

日本女網友在論壇上指出，她因被男友撞見用電子鍋內鍋洗米而遭痛罵，覺得相當委屈。（圖翻攝自《発言小町》論壇）

《羽鳥慎一早安秀》調查後發現，至少有6間廠商認為可用內鍋洗米，另一間家電廠「BALMUDA」則認為用篩籃洗米確實能增長內鍋的壽命。（圖翻攝自《羽鳥慎一早安秀》官方推特）

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