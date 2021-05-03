中國復旦大學將在匈牙利開分校 首都市長反對：具嚴重國安風險

布達佩斯市長卡拉松尼（右）與布達佩斯第九區區長巴蘭怡（左）在復旦分校預定地合影，2人皆反對復旦大學在布達佩斯開設分校。（美聯社）

2021/05/03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利政府於4月27日與中國上海復旦大學簽署協議，決定將在2024年前在布達佩斯開設復旦大學匈牙利分校，不僅將會是復旦大學的唯一海外校區，也是歐盟27國中第一所中國大學的海外校區。不過匈牙利政府此舉也引起許多批評，布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）認為，從這件投資案中已經看到非常嚴重的國安風險；學者克雷科（Peter Kreko）也擔憂，若是真的在布達佩斯建校，將可能為中國間諜活動「打開大門」。

根據《美聯社》報導，匈牙利政府官員認為，復旦大學名列世界前100名，在布達佩斯市中心以南建設分校，將幫助提高匈牙利的高等教育標準，為6000名匈牙利丶中國和其他國家的學生提供課程，並將中國的投資和研究引入匈牙利。不過批評者認為，此項計畫牽扯的巨額投資將會給納稅人帶來不小的經濟負擔，這也說明匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）已經和莫斯科和北京當局之間越走越近。

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報導指出，匈牙利新聞調查中心「Direkt36」曾在4月取得一份政府文件，內容顯示，復旦分校佔地約26公頃，稅前建設成本約為18億美元，這已經比匈牙利在2019年的高教系統經費還高，而匈牙利計畫從中央預算中為此項目提供2成資金，其餘部分則透過某中國銀行提供貸款，施工方面也使用中國材料及勞力。

布達佩斯市長卡拉松尼便反對復旦大學在布達佩斯設置分校，卡拉松尼指出，復旦大學的確在國際上是一所知名大學，但復旦大學的組織章程要求校方代表中共世界觀，因此在這項投資中看到了非常嚴重的國家安全風險。卡拉松尼提到，中國人正在籌備一切事件，匈牙利人則是只做了「付錢」這件事，但倘若匈牙利的納稅人支付一切費用，世界上任何一所著名大學都會在這裡開設校園。

總部位於布達佩斯的智庫「政治資本」，其主任克雷科認為，復旦大學海外分校是中國透過教育和投資擴大軟實力和影響力的其中一步，他也認同卡拉松尼的擔憂，也就是此項目可能為中國的間諜活動打開一扇門。克雷科直言：「在過去的幾年裡，因為匈牙利情報部門缺乏擊退外國勢力的意願，因此匈牙利已經成為俄羅斯和中國間諜的一個間諜中心。」

分校預定地所屬區、布達佩斯第九區區長巴蘭怡（Krisztina Baranyi）表示，她將在當地發起公投，阻止該建設項目，巴蘭怡強調：「他們不能在沒有溝通的情況下，把我們納入任何事情中。我認為公投是表明我們不同意此做法的唯一途徑。」

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