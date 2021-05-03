利用新聞自由散播假消息 美教授：中官媒在美僱員「有人是特務」

加州大學河濱分校特聘教授林培瑞認為，中國官媒一些在美僱員其實不是記者，而是特務。圖為示意圖。（路透）

2021/05/03 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯日前參與一次會議時表示，中國官方媒體有時致力於造謠，干涉世界各國及破壞民主，對中國國內又在限制新聞及言論自由。加州大學河濱分校特聘教授、漢學家林培瑞（Perry Link）則認為，中國官媒一些在美僱員其實不是記者，而是特務。

根據《美國之音》報導，布林肯4月28日參與一場與多位駐華府記者交流的虛擬會議，布林肯在會議中指出，中國國有媒體受到中國政府完全控制，而這些實體只專注於推動北京當局的全球宣傳，有時傳達的是假消息。布林肯也提到，美方並沒有禁止這些媒體的報導及選題，但美國要確保媒體透明度，讓人們了解到他們讀到的內容是奉北京政府之命傳達，而並非是獨立媒體製播的內容。

請繼續往下閱讀...

針對布林肯的主張，林培瑞表示贊同，並指出中國官媒的一些在美僱員，「很多人實際上並不是記者」。林培瑞強調：「當然我不是說所有的，有良心的記者中國也有，也一直都有。但是派到美國來，拿美國簽證做記者的人，至少一部分只能說是特務，不是記者。」林培瑞認為，美中雙方的媒體布局不對等，中國可以利用美國的新聞自由散播他們想讓自由世界知道的事，相反的，美國卻很難把新聞傳播到中國去，因此是個「絕對不對等」的狀況。

即便如此，林培瑞仍不贊成禁止中國媒體發言，而是必須控制故意散播的假消息，最好的方法是讓中國散播，隨後提出證據、讓大眾知道這是假消息，久而久之，美國及世界各地民眾會覺得中國媒體所說得很有可能是謊言，林培瑞認為，「這方法我覺得比禁止他們發言更好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法