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    印度再添3689死創新高 佛奇籲全境封鎖數週

    印度武肺疫情不斷延燒，除了近期確診及死亡數不斷創新高，醫療系統也持續拉警報，由於確診數激增，該國的哈里亞納邦也宣布今起實施為期一週的全面封鎖，至今已有近10個地方政府宣布類似的封鎖措施。（路透）

    印度武肺疫情不斷延燒，除了近期確診及死亡數不斷創新高，醫療系統也持續拉警報，由於確診數激增，該國的哈里亞納邦也宣布今起實施為期一週的全面封鎖，至今已有近10個地方政府宣布類似的封鎖措施。（路透）

    2021/05/03 08:05

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，除了近期確診及死亡數不斷創新高，醫療系統也持續拉警報，由於確診數激增，該國的哈里亞納邦也宣布今起實施為期一週的全面封鎖，至今已有近10個地方政府宣布類似的封鎖措施，美國防疫專家、白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）更建議印度實施全國性封鎖，以切斷病毒的傳播鏈。

    印度近期新增確診屢創新高，據印度衛生部最新數據，過去1天印度再增39萬2488例確診，以及3689人死亡，創下單日死亡人數新高。為遏制疫情蔓延，近期包含首都新德里、馬哈拉什特拉邦、奧里薩邦（Odisha）、卡納塔克邦、西孟加拉邦等都陸續宣布實施封城，原先實施週末封鎖措施的哈里亞納邦，也跟進自3日起實施為期7天的全面封鎖。

    針對印度醫療體系崩潰，醫院、太平間與火葬場均爆滿，台灣及美國、法國與英國等也緊急援助醫療物資，白宮首席醫療顧問佛奇也在接受媒體訪問時建議，為斬斷病毒傳播鏈，印度應立即針對全國實施長達數週的封鎖，他也建議政府應由中央統籌採購氧氣、藥物及防護裝備等醫療物資，同時也應該提高自製疫苗的能力，因為到目前印度只有2%的人口有接種疫苗，距離群體免疫還有很長的路要走。

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