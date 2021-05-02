為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》印度單日3689死創新高 又一邦將封城2週

    來自國外的救命物資正陸續送達印度，但當地醫院仍大缺氧，導致數十人死亡，多家醫院已針對政府無法穩定供氧尋求法院介入。（歐新社，本報合成）

    來自國外的救命物資正陸續送達印度，但當地醫院仍大缺氧，導致數十人死亡，多家醫院已針對政府無法穩定供氧尋求法院介入。（歐新社，本報合成）

    2021/05/02 18:14

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，在週六破紀錄的單日逾40萬例確診後，今（2）日通報的數字略降，但單日死亡人數創新高，且該國又有一個邦宣布將封城。

    綜合外媒報導，根據印度衛生部最新數據，過去24小時增加39萬2488例確診，比昨天破紀錄的數字略低，使該國確診總數達到1955萬7457萬例；同時，新增3689人病歿，創下最高單日死亡人數，累計21萬5542人染疫死亡。

    來自國外的救命物資正陸續送達印度，但當地醫院仍大缺氧，導致數十人死亡，多家醫院已針對政府無法穩定供氧尋求法院介入。新德里高等法院今日表示，將開始對未能提供救命物資的官員進行懲罰。

    根據印度快報 （The Indian Express）週日報導，印度政府的防疫專家團隊已建議中央政府實施全國性封鎖措施，但總理莫迪（Narendra Modi）上個月說，應盡力避免封鎖，擔憂再次封城可能會重創經濟。

    但有近10個地方政府已各自宣布類似的限制措施，東部的奧里薩邦（Odisha）週日宣布將實施封鎖措施，從5日起封鎖2週直到19日，但5月16日地方議會選舉的工作不受影響。

    此前，首都新德里、馬哈拉什特拉邦、卡納塔克邦、西孟加拉邦已宣布封城2週，北方邦、泰倫加納邦、阿薩姆邦、安德拉邦和拉賈斯坦邦則在週末實施宵禁或封城措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    印度單日死亡人數創新高，且該國又有一個邦宣布將封城。（路透）

    印度單日死亡人數創新高，且該國又有一個邦宣布將封城。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度1台幹染疫亡 外交部：還有10人確診隔離中
    2021/05/02 12:35

    印度1台幹染疫亡 外交部：還有10人確診隔離中
    3月就曾通知疫情可能再起 印度科學家稱政府無視警告
    2021/05/02 10:41

    3月就曾通知疫情可能再起 印度科學家稱政府無視警告
    中共政法委公開嘲諷印度疫情慘況 網友怒轟「泯滅人性」
    2021/05/02 06:20

    中共政法委公開嘲諷印度疫情慘況 網友怒轟「泯滅人性」
    心碎！ 妻子疑確診沒人幫忙 夫扛屍走3公里下葬
    2021/05/01 21:03

    心碎！ 妻子疑確診沒人幫忙 夫扛屍走3公里下葬
    國際今日熱門
    天有異相！ 江蘇超級暴風至少11死百人傷 連飛機都位移
    2021/05/01 22:39

    天有異相！ 江蘇超級暴風至少11死百人傷 連飛機都位移 影片

    直擊男友車上「餵食」女同事！她暴怒開車門 小三忙摀嘴
    2021/05/01 19:30

    直擊男友車上「餵食」女同事！她暴怒開車門 小三忙摀嘴 影片

    被指宣傳陰謀論、假新聞 大紀元發表回應衛報不實報導聲明
    2021/05/01 19:13

    被指宣傳陰謀論、假新聞 大紀元發表回應衛報不實報導聲明

    印度5邦議會改選 「史達林」可望拿下泰米爾納德邦
    2021/05/01 21:06

    印度5邦議會改選 「史達林」可望拿下泰米爾納德邦

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播