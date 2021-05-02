武漢肺炎》印度單日3689死創新高 又一邦將封城2週

來自國外的救命物資正陸續送達印度，但當地醫院仍大缺氧，導致數十人死亡，多家醫院已針對政府無法穩定供氧尋求法院介入。（歐新社，本報合成）

2021/05/02 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，在週六破紀錄的單日逾40萬例確診後，今（2）日通報的數字略降，但單日死亡人數創新高，且該國又有一個邦宣布將封城。

綜合外媒報導，根據印度衛生部最新數據，過去24小時增加39萬2488例確診，比昨天破紀錄的數字略低，使該國確診總數達到1955萬7457萬例；同時，新增3689人病歿，創下最高單日死亡人數，累計21萬5542人染疫死亡。

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來自國外的救命物資正陸續送達印度，但當地醫院仍大缺氧，導致數十人死亡，多家醫院已針對政府無法穩定供氧尋求法院介入。新德里高等法院今日表示，將開始對未能提供救命物資的官員進行懲罰。

根據印度快報 （The Indian Express）週日報導，印度政府的防疫專家團隊已建議中央政府實施全國性封鎖措施，但總理莫迪（Narendra Modi）上個月說，應盡力避免封鎖，擔憂再次封城可能會重創經濟。

但有近10個地方政府已各自宣布類似的限制措施，東部的奧里薩邦（Odisha）週日宣布將實施封鎖措施，從5日起封鎖2週直到19日，但5月16日地方議會選舉的工作不受影響。

此前，首都新德里、馬哈拉什特拉邦、卡納塔克邦、西孟加拉邦已宣布封城2週，北方邦、泰倫加納邦、阿薩姆邦、安德拉邦和拉賈斯坦邦則在週末實施宵禁或封城措施。

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印度單日死亡人數創新高，且該國又有一個邦宣布將封城。（路透）

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