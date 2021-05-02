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    軍情動態》啟航！英女王號航艦展開印太部署前最後演習

    2021/05/02 17:32
    英國海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」1日自朴茨茅斯啟航，展開印太部署前最後演習。（法新社）

    英國海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」1日自朴茨茅斯啟航，展開印太部署前最後演習。（法新社）

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）打擊群1日自朴茨茅斯啟航，赴蘇格蘭與盟友展開「打擊戰士演習」（Exercise Strike Warrior 21），接著將前往地中海與印太地區等，展開自2017年服役後首次作戰部署，將帶領皇家海軍艦隊航向亞洲水域，並訪問日本、南韓的港口。

    伊莉莎白女王號航艦打擊群將與來自11國逾20艘軍艦、3艘潛艦與150架戰機等，在蘇格蘭西北部水域，共同參與為期2週的「打擊戰士演習」。

    皇家海軍新聞稿指出，皇家海軍45型驅逐艦保衛者號（HMS Defender）、鑽石號（HMS Diamond）已及、23型護衛艦肯特號（HMS Kent）也已啟航，而隸屬815海軍航空中隊的AW159「野貓式」（Wildcats）直升機也已飛離陸上基地、登上航艦。

    聯演結束後，伊莉莎白女王號打擊群將訪問印度、日本、南韓和新加坡等印度—太平洋地區國家，這是伊莉莎白女王號打擊群的首次作戰部署，也是1982年英國與阿根廷的福克蘭群島戰爭以來，英軍最大規模的海空特遣部隊。此次部署預估將持續約28週，跨越2.6萬海里（約4.8萬公里），期間歷訪40餘國。

    伊莉莎白女王號展開部署前，將先參與「打擊戰士演習」。圖為參演的815海軍航空中隊「野貓式」直升機。（取自英國皇家海軍官網）

    伊莉莎白女王號展開部署前，將先參與「打擊戰士演習」。圖為參演的815海軍航空中隊「野貓式」直升機。（取自英國皇家海軍官網）

    除了有6艘英國軍艦護衛外，這艘6萬5000噸的航艦艦載機包括8架可短場及垂直起降的F-35B「閃電二型」戰鬥機，和14架海上攻擊直升機、反潛及空中早期預警機及突擊直升機。

    值得注意的是，這是1983年以來，英國皇家海軍航艦載運戰機最多的一次，也是聯合勇士軍演歷來出動最多F-35B在海面飛行的一次。

    皇家海軍預期，伊莉莎白女王號打擊群將在2023年年底之前，具備全負荷作戰能力。

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