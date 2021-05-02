美籍火辣女主播全裸醉倒駕駛座 復出在鏡頭前展現誠懇態度

女主播因酒駕遭拘留，日前公開承認並道歉。（圖擷取自IG @fevenkaynews）

2021/05/02 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕「喝酒別開車、開車別喝酒」，是保障自己以及他人的安全。美國1名女主播日前被發現全裸醉倒在駕駛座，因而觸犯魯莽駕駛罪（reckless driving）等遭到拘留，她近日在《Fox 5》新聞台上證實此事並公開道歉。

綜合外媒報導，美國知名晨間主播菲文（Feven Kay）日前因為將汽車停在路上，警方上前盤查時，發現她全裸醉倒在駕駛座上，請她下車酒測拒絕檢測，還坦言「不知道怎麼來到這裡的」，因此被警方以魯莽駕駛、罔顧人與財產安全，被判處1000美元罰金（大約新台幣2.7萬元），且必須強制修習駕駛改進課程。

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事後菲文沉寂了一段時間，引起眾多網友揣測。而在近日出現在新聞台鏡頭前表示自己正在處理私人事務，同時也想保持低調，「你們許多人已經注意到我停播了幾個星期」、「在向前邁進的過程中，我希望讓大家知道我從中學到了什麼，並且會將持續學習。」

復出影片一刊登，許多粉絲在菲文的社群媒體上加油打氣，「看見妳回來真是太好了」、「歡迎回來」、「大家都很想妳！」

據悉，美國晨間主播菲文（Feven Kay）於加利福尼亞州立大學就讀新聞系所，2018年進入Fox News任職至今，她外型姣好、身材火辣，工作之餘，也喜歡與親朋好友旅行，時常在自己的社群軟體分享生活。

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