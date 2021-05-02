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    3月就曾通知疫情可能再起 印度科學家稱政府無視警告

    印度盡期面臨疫情大爆發，單日新增確診病例突破40萬。圖為火葬工作人員搬運遺體。（歐新社）

    印度盡期面臨疫情大爆發，單日新增確診病例突破40萬。圖為火葬工作人員搬運遺體。（歐新社）

    2021/05/02 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度境內目前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，昨日單日更是新增逾40萬例確診，再度刷新單日新增確診數紀錄。有科學家指出，過去印度SARS-CoV-2遺傳學聯盟（INSACOG）曾在3月初警告印度官員，印度正在流行一種更具傳染性的新型冠狀病毒，但印度政府卻沒有試圖控制疫情，讓大型群聚活動一再發生。

    根據《路透》報導，INSACOG由印度政府在去年12月下旬成立，專門用來檢測可能威脅公眾健康的變種病毒，組織旗下匯聚10個國家級實驗室。INSACOG成員帕里達（Ajay Parida）指出，目前被稱為印度變種病毒的「B.1.617」就是由INSACOG研究人員所發現的。

    INSACOG在今年3月初曾發布有關新型變種冠狀病毒的警告，印度北部研究中心一位負責人透露，INSACOG在3月10日前與衛生部國家疾病控制中心（NCDC）分享了這項發現，並警告印度部分地區的感染狀況可能迅速增加，調查結果轉交給了印度衛生部。衛生部則在3月24日左右向媒體揭露有關新型變種病毒的發現，同時也發表一項聲明，但聲明中並沒有提到需要「高度關注」，僅表示需要增加測試及加強隔離。

    被問到政府為何不對調查結果做出更強力的反應時，INSACOG科學顧問組主席嘉米爾（Shahid Jameel）表示，他擔心政府在制定政策時沒有足夠重視證據，「我知道以我的權責該在哪裡停止，做為科學家，我們是提供證據，做出決策則是政府的工作與責任」。

    報導指出，印度政府並沒有採取任何措施來阻止變種病毒蔓延，包括總理莫迪（Narendra Modi）在內，莫迪在近期也多次出席地方選舉及匯，並允許舉辦印度大壺節（Kumbh Mela），吸引數百萬印度教教徒參加，密集群聚也讓疫情散播更加迅速。

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