吉爾吉斯、塔吉克搶水資源釀30年最嚴重衝突 41人喪生

吉爾吉斯與塔吉克爆發30年最嚴重衝突，2國為了爭奪水資源已造成41人死亡，圖為吉爾吉斯士兵2010年6月29日集結準備出任務的資料畫面。（路透檔案照）

2021/05/01 22:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯和塔吉克日前因位於兩國邊境的水資源所有權爭議，引發雙方邊境部隊交火，吉爾吉斯政府1日指控塔吉克，違反停火協議，向居民開槍，並且增派部隊和軍備。根據吉爾吉斯政府與塔吉克地方消息人士說法，這場衝突總計已造成雙方41人死亡，是兩國30年來最嚴重衝突。

這場衝突發生在塔吉克北部索格特省（Sughd）和吉爾吉斯南部巴特肯省（Batken）的邊境，「法新社」報導，吉爾吉斯國家安全委員會1日指控塔吉克違反停火協議，部隊向邊境推進，並且「向居民開槍」，還封鎖邊境公路一處戰略路段，使吉爾吉斯邊境一塊地區陷入孤立。

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吉爾吉斯官方說，該國因這場衝突造成的死亡人數，已增加到33人，其中30人為平民，另有132人受傷。塔吉克政府尚未證實衝突再起，也未提供傷亡數字；「路透」1日引述當地政府消息，塔吉克有8人喪生。

雙方政府新聞發言人表示，吉爾吉斯總統札帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）1日再度通電話，討論履行停火協議。

這是兩國獨立30年來最嚴重的邊境衝突。雙方邊境居民4月28日就已先起衝突，互丟石塊，次日擴大為邊境部隊互相開槍射擊，甚至傳出使用迫擊砲，當天稍晚兩國達成停火協議，根據吉國說法，直到30日晚間才停止交火。

吉爾吉斯指控是塔吉克不顧吉國反對，企圖在邊境爭議地架設監視攝影機，監控水利設施，才引爆衝突；塔吉克稱該區域與設施為該國所有，反批是吉國部隊先開槍。

吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克三國中間的肥沃之地費爾干納河谷（Fergana Valley），存有許多未明確界定的國境邊界；塔、吉兩國雙方居民時常為了土地、水資源起衝突，近年雙方經過多輪會談仍無法解決爭議。

吉爾吉斯首都比什凱克數百人在政府辦公室外遊行，要求政府發放武器，讓大家到邊境作戰，但是國安會的聲明已經否決了這項要求。

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