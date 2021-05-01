吐槽金正恩！ 慘遭90槍處決 合唱團指揮家死無完屍

金正恩與妻子李雪主今年2月中前往萬壽台藝術劇場觀賞表演。（法新社）

2021/05/01 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在金氏家族的高壓專制之下，公開處決情事時有所聞，繼北韓領導人金正恩不滿高官對交辦政策「擺爛」、私自添購來自中國醫療設備而下令處決，一名資深脫北記者朱成夏更爆料，國家功勳合唱團的指揮家柳賢宇日前因私下吐槽惹怒金正恩，慘被連開90槍當眾處決，淪「人肉盾牌」屍塊四散。

綜合外媒報導，2002年脫北的北韓資深記者朱成夏（주성하），近日在YouTube上透露，今年2月16日、被稱為「光明星節」的金正日誕辰，金正恩與妻子李雪主一起出現在公開場合，最後還前往萬壽台藝術劇場觀賞表演，由於當時是李雪主時隔一年多首次於公開場合露面，因此也受到南韓媒體大肆報導。

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朱成夏指出，根據與當地人士再三確認消息的真實性，當天金正恩欣賞完皮影魔術表演後龍心大悅，豎起大拇指稱讚表演者，未料國家功勳合唱團的指揮家柳賢宇（류현우，通話時稱趙賢宇）竟對此相當不以為然，私下吐槽金正恩「明明表演那麼爛，竟還稱讚得下去，真的是什麼事都可以稱讚耶！」

朱成夏說，柳賢宇這段「不敬之語」事後透過有心人士傳到金正恩耳裡，讓金正恩當場氣炸，便下令召集所有參與演出的表演人員，還把柳賢宇五花大綁，派出3名持有AK-47自動步槍的士兵，以約10公尺的距離對柳賢宇開了90槍，最後柳賢宇體無完膚、屍塊四散被鏟起裝入麻布袋裡，連屍體都下落不明。

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