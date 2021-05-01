上任後首場政策演說 美國防部長：下一場大戰會「非常不一樣」

美軍印太司令部4月30日舉行新舊任司令交接儀式。台上左至右分別為卸任司令戴維森、國防部長奧斯汀、參謀首長聯席會議主席麥利和新任司令阿基里諾。（美聯社）

2021/05/01 16:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月30日出席新任印度－太平洋司令部司令交接儀式時，發表上任以來首次重要政策演說，指美國今後面對的軍事衝突與「舊時戰爭」大相逕庭，美國必須強化科技發展，並加強整合全球軍事行動，進而「快速理解、快速決策、快速行動」。

《路透》和《美聯社》報導，奧斯汀在夏威夷珍珠港的美軍印太司令部表示，「我們打下一場大戰的方式，將與過去的戰事非常不一樣」。此話雖未直接點名中國、俄羅斯等競爭對手，但時機適逢美國決定從阿富汗撤軍，以重新調整美軍優先事項，聚焦於處理中國威脅等問題。

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奧斯汀警告，美軍不能對身為目前世界上最強大軍隊感到自滿，「特別是在我們的潛在敵手蓄意削弱美國優勢之際」。報導指出，奧斯汀指的正是中國。在美國過去20年集中資源對抗恐怖主義之際，中國持續推動軍隊現代化，並部署一連串精密武器。

奧斯汀並未明確提及印太地區的衝突「熱點」，但強調美國必須具備善用新科技的防禦視野，以確保美軍在陸、海、空、太空及網路領域的優勢，包括發展量子電腦、人工智慧和邊緣運算等科技，以取得同步蒐集、處理、吸收及傳播資訊的能力，進而為自身創造優勢，為對手創造困局。

另外，卸任的印太司令戴維森（Phil Davidson）則指出，中國極力以有中國特色的新秩序，取代自由開放的國際秩序，而在這其中，中國的國家權力比國際法更為重要。因此，印太競爭不僅是美中之間，更是自由與專制的競爭。

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