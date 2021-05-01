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    岸信夫：台海軍事失衡 每年差距愈來愈大

    日本防衛相大臣岸信夫。（資料照）

    日本防衛相大臣岸信夫。（資料照）

    2021/05/01 10:06

    〔中央社〕日本防衛相大臣岸信夫昨天接受TBS電視「國會talk line」節目專訪表示，兩岸軍力失衡，傾向對中國有利，年年差距擴大，如果台灣有狀況，可能影響日本，日本須關注。

    岸信夫接受TBS NEWS衛星台主播川戶惠子專訪，被問及如果「台灣有事」（有緊急狀況）時，對日本有何影響？日本能做什麼？川戶還拿出圖版列出想定台灣有事時日本自衛隊行動的主要類型。

    岸信夫說，美國印太司令官曾對台灣的局勢提出很嚴峻看法。兩岸軍力失衡，傾向對中國有利，年年差距擴大，如果台灣有狀況，可能影響日本，日本須關注。

    他表示，「台灣有事」這件事本身就是個假設的狀況，以他目前的立場難以評論。日本政府的立場是重視台灣與中國之間應和平解決。不管發生什麼事態，日本政府最重要的是要掌握情況，保護國民的和平與安全。

    川戶說，4月中旬美日高峰會的聯合聲明，是時隔約半世紀再度記載重視台灣海峽的和平與穩定，受到世界關注。有關台海怎麼會突然狀況變了？

    岸信夫說，應該是有很長的一段時間在發生變化，是中國的影響增大了。同樣的，針對釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），來自中國的壓力增大了。

    他指出，中國企圖擴大行動來到太平洋，日本列島、台灣、菲律賓都成了阻礙，目前只能穿越冲繩與宮古島之間的海域。當然台灣的存在，對中國而言，中國一直強調是「核心利益」，近年來中國在這方面變得愈來愈強勢對台施壓。

    岸信夫說，有關台灣，中國軍方的活動變得非常的活絡。中國的航艦「遼寧號」頻繁地從台灣海峽朝巴士海峽航行，中國的軍機也大舉飛越台灣海峽中線來到靠台灣這一側。

    岸信夫認為，現在已不是東海、南海等沿岸國家的問題，而是「自由且開放的海洋」的問題。中國試圖以軍事力改變現狀，挑戰航海的自由、飛航的自由，這對日本來說，日本是島國，以海洋與世界相通，中國的作法可以說是攸關日本的發展與穩定。

    被川戶問及，所以除了美日法聯合演訓之外，英國的航艦艇也要來到日本？這與日本倡議的「自由且開放的印度太平洋」有關？

    岸信夫指出，主要是中國企圖以武力改變現狀，歐洲國家在地理上距離亞太地區遠，但現在對歐洲來說，中國的存在也愈來愈大。英、法、荷等國都自然而然地關注亞洲、印太。他強調，日本有必要與美國等合作，加強嚇阻力。

    岸信夫被問及與台灣的關係時答說，大約在小學6年級時首次出國，1971年，當時日本和台灣還有邦交，他與家人一起去台灣旅行，留下好印象。後來現在也結交了很多台灣的友人。因為多次訪台，與前總統李登輝多次會面，去年李前總統逝世後，他參加弔唁團訪台。

    岸信夫還被問及4月中旬視察冲繩與那國島一事。他說，與那國島距離台灣東岸的花蓮僅約110公里，據說一年約有10天可見得到台灣。

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