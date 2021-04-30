美媒體監察機構：「大紀元」推播陰謀論、假新聞 大打反中影響力之戰

2019年4月一名香港法輪功學員在街頭發送反共媒體「大紀元時報」。（法新社檔案照）

2021/04/30 23:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「衛報」4月30日引述美國媒體監督機構看法，指出與遭中共查禁的「法輪功」有關聯的美國媒體「大紀元時報」、「新唐人電視台」，利用美國右派力量，鼓吹有關美國政治和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）陰謀論，進行一場「影響力之戰」，強化美國反中民意。

非營利媒體監督機構「美國媒體事務」（Media Matters for America）總裁卡魯松（Angelo Carusone）指出，大紀元旗下媒體、尤其是大紀元時報，向來批評中國、並且立場有些右傾，但是，2016年美國大選期間尚不至於被認為有散播假消息的問題；然而，2017年開始，該媒體取材方向大幅轉向煽動陰謀論敘事，並砸大錢在社群媒體做廣告，確保報導內容受到凸顯。

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2019年大紀元時報花了約1100萬美元在臉書買廣告，後來雖遭臉書以違反政治廣告透明規範為由封鎖，但是轉向其他平台繼續重金下廣告。「美國媒體事務」分析數位行銷分析公司Pathmatics的資料，估計今年以來大紀元已在數位廣告花了93萬美元，其中95%投入影音平台YouTube。

2020年到拜登政府上任之初，大紀元和新唐人宣傳極右翼陰謀論運動「匿名者Q」（QAnon）、拜登之子杭特（Hunter Biden）的國際政商關係等陰謀論。卡魯松說，「One America News」、「Newsmax」等美國右翼媒體藉由提供陰謀論新聞獲利，但是，若把大紀元視為正常的媒體公司會是個錯誤；大紀元主要目標並非獲利，而是造成一股長期且廣泛的「影響力之戰」，目的是「煽動反中國共產黨情緒」。

他說，大紀元藉美國政界黨派兩極對立，以及美國右派的反共傳統，一直設法將拜登和民主黨，與反法西斯等激進左派運動掛勾，然後發表「任何將這兩者與中共影響力扯上關係的內容」，但是卻不實。大紀元也散播了大量有關新冠病毒疫情假消息，而共和黨可能會想與他們一搭一唱，對拜登是否追究中國疫情責任做文章。

儘管目前尚無直接合作的證據，但是已經有跡象顯示，他們有意願呼應前總統川普策士巴農（Steve Bannon）、中國流亡富豪郭文貴等人的反中論調。早自2020年1月，巴農與郭文貴就開始散播指稱新冠病毒疫情是中國生化武器的說法，接著大紀元在當年4月以一部紀錄片跟進宣傳這種論調，後來也利用多次機會，在無事實根據下指稱中國政府刻意製造疫情。

卡魯松說，這種一再炒作既有陰謀論說法，正是這些媒體的特點，他們並非驅動、編織新的陰謀論，「是放大已經在流傳的。」

他認為，美國極右派接下來將重整旗鼓，準備迎接2022年期中選舉，大紀元和新唐人上越來越多的陰謀論訊息，加上擁抱川普主義，可能使他們更有影響力，「對於將目標集中在一個大惡棍的這種版本世界之渴望高得令人不可思議，而大紀元正為此提供了一套非常簡單的論述。」

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