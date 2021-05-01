武漢肺炎》接種疫苗後放寬限制 英國疫情漸趨穩定

英國國家統計局的數據顯示，英國的武漢肺炎確診人數有趨緩跡象，目前每1000人中確診數為1人。（法新社）

2021/05/01 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家統計局（ONS）的數據顯示，英國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數有趨緩跡象，目前每1000人中確診數為1人，已經恢復到英國去年夏天的確診人數水平，有英國學者指出，這也證實英國的放寬政策是可行的。

據BBC報導，英國上週的確診率比今年1月確診率的20分之一還少，此外目前有超過一半的英國人民已接種第一劑武肺疫苗，英國也有研究指出，在第一劑疫苗接種後，因確診武肺而進入醫院的人數大幅減少。

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據報導，東英格蘭大學（University of East Anglia）的醫學院教授杭特（Paul Hunter）表示，ONS的數據證實了，英國單日確診病例的減少，並證明近期的放寬限制沒有造成負面影響。杭特也表示，「讓人放心的是，至少目前看來沒有任何證據可以顯示，病毒傳播的風險有增加。」不過其他專家表示，「應該持續關注變種病毒傳播的可能，以及確診人數的任何變化。」

據報導，英國政府官方最新的數據顯示，現在英格蘭的武漢肺炎的基本傳染數（R值）估計在0.8到1.1之間，R值代表每位確診者能夠傳染的人數，R值大於1意味疫情的爆發程度較大，R值小於1則代表疫情有受到控制。

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