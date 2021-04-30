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    被拜登稱避稅天堂 瑞士不滿抗議

    美國總統拜登（見圖）28日在國會演說中稱瑞士是避稅天堂，引來瑞士政府不滿。（歐新社）

    美國總統拜登（見圖）28日在國會演說中稱瑞士是避稅天堂，引來瑞士政府不滿。（歐新社）

    2021/04/30 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）本週三發表了有關稅金的演說，他稱瑞士與英國的兩個海外領土為「避稅天堂」。瑞士政府對此大感不滿，今（30）日回應了拜登，說他的言論「不恰當且完全過時」。

    《美聯社》報導，拜登28日在美國國會發表就職百日演說，他在談話中表示，許多美國公司都利用瑞士、百慕達、開曼群島三個避稅天堂來避免被課稅。

    瑞士聯邦財政部門發言人洛施（Isabelle Rösch）透過一封電子郵件中對拜登的言論回應，她稱，「瑞士政府認為，美國這個將瑞士形容成避稅天堂的描述，並不恰當，同時也是個過時的看法。」

    洛施說，許多國際組織自2019年起就已認可瑞士符合各種國際稅制的標準，其中包括了國別報告（country-by-country reporting，CbCR）以及稅務資訊交換（information exchange）；並且，經濟合作暨發展組織（OECD）在2020年也已透過書面方式給予瑞士認證。

    「我們上週就跟美國財政部通報過了，這也不是新政府（上台後）第一次發表這些聲明。」

    洛施還表示，瑞士財政部長毛雷爾（Ueli Maurer）會盡快向美財政部長葉倫（Janet Yellen）「分享」這些資訊。

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