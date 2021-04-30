武漢肺炎》印度疫苗不夠打！ 首都市長：明天別出來排隊

印度孟買民眾24日在接種中心外等待武肺疫苗接種。（美聯社）

2021/04/30 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情節節攀升，除了藥品及氧氣，多地宣告疫苗短缺，無法配合莫迪政府明天（5月1日）起為所有18歲以上成年人接種的計畫。

綜合外媒報導，印度疫情急速惡化，官方今天公布新增38萬6452例單日確診，再創新高，情勢岌岌可危，莫迪政府19日下令，5月1日起幫所有18歲以上者接種，但目前疫苗不足，孟買宣布今天起停打疫苗3天，首都新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天也稱疫苗短缺，呼籲市民明不要在接種中心外頭排隊。

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克里瓦爾說，新德里尚未收到疫苗，廠商預計明天或後天才會送達，他呼籲市民明天不要在疫苗中心外排隊，恐導致治安衝突或打破社交距離限制，造成危險。

此外，印度泰倫迦納邦 （Telangana）及安得拉邦 （Andhra Pradesh）也說疫苗不足，明天無法為18歲到44歲者施打疫苗。泰倫迦納邦官員說，尚不確定何時能獲得疫苗，目前短缺約4000萬劑疫苗，不過該邦仍會繼續幫45歲以上者施打疫苗。

莫迪政府因允許大規模政治集會、宗教活動，致第2波疫情惡化，飽受批評。過去24小時印度新增38萬6452例確診，並有3498人病歿，而醫療專家指出，印度實際確診數被低估，實際疫情恐為官方5至10倍。

各國醫療援助相繼抵達印度，美國提供的氧氣瓶、醫療器材今天已抵達新德里，美國共將提供約1億美元（約新台幣28億）的醫療援助。俄羅斯提供的史普尼克V（Sputnik V）疫苗也將在明天送達。

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