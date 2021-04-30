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    罕見！ 中共首次公布 海軍高層宋學「嚴重違紀違法」落馬

    中共解放軍海軍原副參謀長宋學（見圖）因涉嫌「嚴重違紀違法」，日前遭到撤職，昨（29）日則被免去第13屆中國人大代表職務。（圖擷取自微博）

    中共解放軍海軍原副參謀長宋學（見圖）因涉嫌「嚴重違紀違法」，日前遭到撤職，昨（29）日則被免去第13屆中國人大代表職務。（圖擷取自微博）

    2021/04/30 18:54

    〔即時新聞／綜合報導〕習大大出手了？中共解放軍海軍原副參謀長宋學因涉嫌「嚴重違紀違法」，日前遭到撤職，昨（29）日則被免去第13屆中國人大代表職務。據悉，宋學曾是已故中共海軍副司令員賀鵬飛的祕書，在共軍中屬高官的「祕書幫」，外界分析，宋學這次被免除全國人大代表，可能是涉及貪腐。

    中國人大網29日於官網發布通告，由解放軍選出的第13屆全國人民代表大會代表，海軍原副參謀長宋學，因涉嫌嚴重違紀違法，2021年4月8日，海軍召開軍人代表大會決定罷免其第13屆全國人民代表大會代表職務。

    綜合中媒報導，現年62歲的宋學是山東人，曾任海軍裝備部副部長，並於2018年2月當選第13屆中國人大代表，日前因涉嫌「嚴重違紀違法」，海軍副參謀長一職已去職。據悉，宋學曾任已故海軍副司令員賀鵬飛的祕書，過去曾以海軍副參謀長身分表示，中共海軍不會只有一艘航空母艦，他也多次公開亮相說明共軍航空母艦的建設發展。

    北京青年報微信公眾號「政知見」今指出，中國人大網發布消息中披露兩層意義，其一，宋學已不再擔任海軍副參謀長，其二，宋學涉嫌嚴重違紀違法。「政知見」並指出，除了宋學之外，至今解放軍至少有5人在第13屆全國人大代表資格被終止，分別是海南省軍區原政治委員葉青，江蘇省軍區原政治委員孟中康，中國人民解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勳，西部戰區陸軍原副司令員徐向華。

    在官方所公布的消息中，葉青、孟中康、饒開勳、徐向華都是「因嚴重違紀」，而宋學卻是涉嫌「嚴重違紀違法」，因此有分析指出，宋學這次被免除全國人大代表，可能是涉及貪腐。

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