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    認罪六四非法集結恐再遭判刑 黃之鋒：不讓世界改變自己

    黃之鋒在被押返羈留室前，向外界高喊，「我們改變不到世界，但可以不讓世界改變自己！」（圖取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    黃之鋒在被押返羈留室前，向外界高喊，「我們改變不到世界，但可以不讓世界改變自己！」（圖取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    2021/04/30 17:48

    〔即時新聞／綜合報導〕包含前香港眾志成員黃之鋒在內等24名民主派人士，去年因參與未經港府批准舉辦的六四燭光晚會，而遭起訴。黃之鋒今日在庭上認罪，恐再被判處監禁。而黃之鋒在被押返羈留室前，向外界高喊，「我們改變不到世界，但可以不讓世界改變自己！」

    根據《立場新聞》 報導，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴4人今日在法院上承認「明知而參與一個未經批准集結罪」。

    該案由國安法指定法官陳廣池審理，該案押後至5月6日判刑。4人今由律師夏偉志辯護。夏偉志強調，警方以公共衛生為由反對集會，但4名被告全程配戴口罩，並非無視防疫。夏偉志表示，若要判刑，盼能判處緩刑或短期監禁。

    黃之鋒在被押返羈留室前，向外界高喊，「我們改變不到世界，但可以不讓世界改變自己！」對此，黃之鋒的社群編輯在臉書發文表示，面對六四非法集結案的指控，黃之鋒的刑期很可能會再被增加，因此留給大家這句話。

    前區議員朱凱迪則仍在考慮答辯意向，要求押後案件至6月11日，與其他19名被告一同在西九龍裁判法院再訊，獲法官批准。

    香港自六四事件以來每年6月4日都會在維多利亞公園舉辦六四天安門事件紀念晚會，去年港府藉故拒絕批准維園集會，但港人仍自發舉辦。而後，香港律政司以「明知而參與未經批准集結」罪名起訴包含前香港眾志成員黃之鋒、袁嘉蔚、羅冠聰、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉在內的24名民主派人士。

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