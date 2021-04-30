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    划獨木舟槳上見「黑色爛泥」網驚：竟是含有劇毒的石魚

    澳洲女子珍妮佛和友人至湯斯維爾市附近水域滑獨木舟時，意外發現一坨黑色爛泥的詭異生物，不少網友指出其為含有劇毒的「石魚」。（圖翻攝自《Australian Native Animals》臉書）

    澳洲女子珍妮佛和友人至湯斯維爾市附近水域滑獨木舟時，意外發現一坨黑色爛泥的詭異生物，不少網友指出其為含有劇毒的「石魚」。（圖翻攝自《Australian Native Animals》臉書）

    2021/04/30 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女子珍妮佛（Jennifer Taylor）日前和友人去昆士蘭州水域划獨木舟，未料在船槳上發現一團很像泥巴的生物，將照片上傳臉書後，許多網友告知她這是含有劇毒的「石魚」（stone fish），所幸她和拍攝者都沒碰到牠，否則小命可能不保。

    根據《每日郵報》報導，珍妮佛在臉書社團「Australian Native Animals（澳洲本土動物，暫譯）」發文，表示她日前和朋友至湯斯維爾市（Townsville）的水域划獨木舟，期間船槳上竟附著了一團黑色爛泥，仔細看才驚覺是有眼睛和嘴巴的詭異生物。

    貼文一出，有許多網友指出此詭異生物其實是「石魚 （stone fish） 」，紛紛表示：「朋友曾在20年前誤踩，結果住了3個月的院，痛到差點沒命」、「牠是一種善於偽裝的魚類，具有劇毒且十分危險，玩水時不經意很容易碰到」、「首次看到還以為是排泄物」。

    報導指出，昆士蘭博物館對此表示，石魚是所有魚類中最毒的生物，多半棲息於澳洲北半部沿海，平常都是靜止不動，將軀幹隱藏在礁石中，具有13個背鰭棘，身體底部也有2條毒腺，遭刺傷後會引發疼痛、肌肉麻痺、呼吸困難休克等，嚴重時可能讓心臟衰竭而導致死亡。

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