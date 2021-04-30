軍情動態》俄「口徑」飛彈試射後失控翻轉墜海 畫面網路廣傳

軍事媒體《Defense Blog》報導指出，俄羅斯太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）試射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，卻在發射後失控，螺旋翻轉多圈墜入海中。（翻攝自推特）

2021/04/30 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕軍事媒體《Defense Blog》報導指出，俄羅斯太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）試射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，卻在發射後失控，螺旋翻轉多圈墜入海中。

《Defense Blog》曝光了一段影片，指出沙波什尼科夫元帥號在試射「口徑」巡弋飛彈出現狀況，飛彈射出後在空中失控，開始翻轉，隨後墜毀於船隻附近，幸虧並未擊中船體，這次意外中無人受傷。

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不過無從得知該影片是何時拍攝，因為俄羅斯海軍艦隊發言人沃斯克雷森斯基（Nikolai Voskresensky）本月8日曾指出，沙波什尼科夫元帥號6日於日本海海域，成功完成了「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈對陸上目標的試射，因此該影片的詳細狀況仍有待俄方證實。

沙波什尼科夫元帥號為「無畏級」反潛驅逐艦，1984年下水，並於1985年開始服役於俄羅斯海軍太平洋艦隊，至今已服役36年。

沙波什尼科夫元帥號長度為163公尺，橫梁為19.3公尺，吃水深度為6.2公尺，排水量有6200公噸，最高航速為29節，並配有300名水手。

軍事媒體《Defense Blog》報導指出，俄羅斯太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）試射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，卻在發射後失控，螺旋翻轉多圈墜入海中。（翻攝自推特）

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