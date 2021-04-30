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    日本AV女優2度遭性侵 精神崩潰宣布無限期停業

    AV女優寶生莉莉遭見面2次的男子性侵，導致精神崩潰。（圖擷取自Twitter）

    AV女優寶生莉莉遭見面2次的男子性侵，導致精神崩潰。（圖擷取自Twitter）

    2021/04/30 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名AV女優一花琴音（原名：寶生莉莉，宝生リリー）一路走來十分坎坷，曾遭受性暴力對待導致終生不孕，大量吞藥自殺被獲救後又宣布罹患子宮頸癌，她昨日發文表示自己遭約會對象性侵，造成精神崩潰，甚至不自覺會有輕生行為。

    寶生莉莉昨日下午在《Twitter》發文，開頭先表示自己將無限期停業，接著說明自己22日與1名僅見面2次的男性約會時，遭對方強用口對口灌酒後，無視寶生莉莉的反抗硬上得逞，讓她因此精神崩潰，1人獨處時，會無意識地有自殘行為及跳樓的衝動，導致生活出現障礙，目前已考慮住院治療。

    最後她說，雖然職業是AV女優，但私底下仍只是普通的女性。貼文一出，引起網友關心留言，除了給予她支持外，也擔心她做出傻事。

    其實，寶生莉莉在過去就曾因為遭受性暴力導致終生不孕，2017年甚至在Instagram直播吞藥試圖輕生，獲救後又發現自己罹患子宮頸癌，沉寂一段時間後，改名「一花琴音」復出。

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