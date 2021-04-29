為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    打完第二針疫苗 中國大媽「面癱」影片曝光！

    一名中國婦人就在社群平台PO出施打第二針疫苗後面癱的影片，引發討論。（擷取自推特）

    一名中國婦人就在社群平台PO出施打第二針疫苗後面癱的影片，引發討論。（擷取自推特）

    2021/04/29 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國推出科興疫苗後，傳出有小比例接種疫苗者傳出「面癱」（顏面神經麻痺）副作用。一名中國婦人就在社群平台PO出施打第二針疫苗後面癱的影片，引發討論。

    根據《彭博》日前抗疫排行中引用的資料，中國目前疫苗接種率為7.7％，換算約已有1億人施打疫苗。但相較於香港近期大規模替民眾施打科興疫苗，傳出超過10人施打疫苗後死亡，小部分民眾出現面癱等副作用，中國卻沒通報一起嚴重副作用，啟人疑竇。

    由於中國民眾接種疫苗率不如預期，官方近日祭出打疫苗送雞蛋、麵粉、發獎金等獎勵，甚至傳出打疫苗送旅遊套餐方案。一名中國婦女近日在抖音發表影片，抱怨打第一針時還好好的，沒想到第二針就面癱了，從影片中可見，她臉歪嘴斜，左半邊臉部幾乎無法動彈，講話時看似十分吃力，僅剩右眼不斷眨動。

    對此，推特網友紛紛留言，「憑什麼跟疫苗有關？尋釁滋事！」、「這到底怎麼回事？網路上好多報導副作用的」、「貪小便宜吃大虧」、「當了一回白老鼠」、「這必須上訪」、「把雞蛋退回去吧」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國國產疫苗沒人打？ 官方推打疫苗領獎金、住5星飯店旅遊
    2021/04/29 00:19

    中國國產疫苗沒人打？ 官方推打疫苗領獎金、住5星飯店旅遊
    武漢肺炎》半年前偷偷插隊打中國疫苗 秘魯前總統夫婦雙雙確診
    2021/04/26 21:12

    武漢肺炎》半年前偷偷插隊打中國疫苗 秘魯前總統夫婦雙雙確診

    台中陽明山私家溫泉別墅 俯瞰七期億萬夜景
    輝瑞疫苗一度傳運抵中國 網友熱議：自費也要打進口疫苗
    2021/04/14 21:08

    輝瑞疫苗一度傳運抵中國 網友熱議：自費也要打進口疫苗
    中國民眾爆打完自家疫苗竟倒地！北京公務員坦言：沒信心
    2021/04/10 00:23

    中國民眾爆打完自家疫苗竟倒地！北京公務員坦言：沒信心
    國際今日熱門
    中國發射全球首個「太空採礦機器人」
    2021/04/29 00:17

    中國發射全球首個「太空採礦機器人」

    上完視訊課忘記關鏡頭 全班直擊教師吸吮妻子豪乳
    2021/04/29 00:28

    上完視訊課忘記關鏡頭 全班直擊教師吸吮妻子豪乳 影片

    中國國產疫苗沒人打？ 官方推打疫苗領獎金、住5星飯店旅遊
    2021/04/29 00:19

    中國國產疫苗沒人打？ 官方推打疫苗領獎金、住5星飯店旅遊 影片

    救護車塞了22具遺體 一張圖道盡印度醫院慘狀
    2021/04/29 00:53

    救護車塞了22具遺體 一張圖道盡印度醫院慘狀

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播