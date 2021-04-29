打完第二針疫苗 中國大媽「面癱」影片曝光！

一名中國婦人就在社群平台PO出施打第二針疫苗後面癱的影片，引發討論。（擷取自推特）

2021/04/29 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國推出科興疫苗後，傳出有小比例接種疫苗者傳出「面癱」（顏面神經麻痺）副作用。一名中國婦人就在社群平台PO出施打第二針疫苗後面癱的影片，引發討論。

根據《彭博》日前抗疫排行中引用的資料，中國目前疫苗接種率為7.7％，換算約已有1億人施打疫苗。但相較於香港近期大規模替民眾施打科興疫苗，傳出超過10人施打疫苗後死亡，小部分民眾出現面癱等副作用，中國卻沒通報一起嚴重副作用，啟人疑竇。

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由於中國民眾接種疫苗率不如預期，官方近日祭出打疫苗送雞蛋、麵粉、發獎金等獎勵，甚至傳出打疫苗送旅遊套餐方案。一名中國婦女近日在抖音發表影片，抱怨打第一針時還好好的，沒想到第二針就面癱了，從影片中可見，她臉歪嘴斜，左半邊臉部幾乎無法動彈，講話時看似十分吃力，僅剩右眼不斷眨動。

對此，推特網友紛紛留言，「憑什麼跟疫苗有關？尋釁滋事！」、「這到底怎麼回事？網路上好多報導副作用的」、「貪小便宜吃大虧」、「當了一回白老鼠」、「這必須上訪」、「把雞蛋退回去吧」。

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