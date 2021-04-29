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    在等什麼？中國山東艦出海 衛星拍到幾乎沒動

    28日又有衛星圖捕捉到中國山東號航空母艦從海南省三亞基地出海，也像遼寧號一般要從南海出巴士海峽方向前進。（擷取自推特liuming）

    28日又有衛星圖捕捉到中國山東號航空母艦從海南省三亞基地出海，也像遼寧號一般要從南海出巴士海峽方向前進。（擷取自推特liuming）

    2021/04/29 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國航艦遼寧號與護航艦群26日被衛星拍攝到在台灣東部外海被美軍艦「插隊」跟緊緊；隨後，日本自衛隊也發布跟監拍攝到的中國6艘軍艦與1架中共直-18直升機的「清晰寫真」。28日又有衛星圖捕捉到中國山東號航空母艦從海南省三亞基地出海，也像遼寧號一般要從南海出巴士海峽方向前進，不過相隔一天，衛星發現山東號與前一日位置幾乎沒差多少。

    觀測國外各追蹤衛星資料推特的粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」，昨（28）日PO文，表示從國外推特帳號中發現，山東號正從三亞基地出海，也是要從南海出巴士海峽的方向前進；不過，根據今（29）日即時衛星照，發現山東號航艦還在三亞市外海東方，航行距離沒有太遠，跟昨天比起來位置幾乎沒差。

    對此，有網友猜測和遼寧號近日頻頻遭美軍及日本監測有關，紛紛留言表示「美軍艦艇：另一條肥魚」、「又有新玩具」、「伊麗莎白號航母聯合打擊群表示：可以再等我幾天再開出來嗎？ 這樣我們才能夠伴航啊」、「然後開到一半又發現不知道哪邊冒出來的多國聯軍幫忙"護衛" 」、「像這樣永遠被人24小時盯著，請問要如何侵略台灣啊？」、「開放各國前往打卡」。

    不過相隔一天，衛星發現山東號與前一日位置幾乎沒差多少。（擷取自 新‧二七部隊 軍事雜談）

    不過相隔一天，衛星發現山東號與前一日位置幾乎沒差多少。（擷取自 新‧二七部隊 軍事雜談）

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