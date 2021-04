三面夾擊！美今派出5軍機 飛入中國黃海、東海、黃海

2021/04/29 17:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國與中國雙方持續在西太平洋進行軍事角力,追蹤美軍動態的中國半官方機構發現,美軍今(29日)派遣5架軍機前往黃海、東海、南海執行任務,飛入中國的防空識別區。

根據《環球時報》報導,中國半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」在微博在微博貼出路線圖,美軍今出動5架軍機前往中國近海處執行任務,分別是在黃海活動的RC-135W偵查機;在東海活動的RC-135W偵查機、U-2S高空偵察機;在南海活動的P-8A海神式海上巡邏機及EP-3E電偵機。

航跡圖顯示,美軍在今日上午7點至下午3點相繼派出5架軍機靠近中國近海,當中2架從沖繩嘉手納基地起飛的RC-135W偵查機飛入中國畫分的東海防空識別區,1架抵近長江口近海處飛行,另1架由南往北飛至山東半島外海處,接著進入南韓領空。

USAF RC-135W #AE01CE is operating over South Korea and the #YellowSea, while USAF RC-135W #AE1253 is operating over the #EastChinaSea, Apr 29.

Earlier this morning, USAF U-2S #AE0954 also entered the #EastChinaSea. pic.twitter.com/7TxFoNnHR4