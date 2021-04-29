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    三面夾擊！美今派出5軍機 飛入中國黃海、東海、黃海

    美軍今出動2架RC-135W偵查機前往東海、黃海。圖為同型機。（歐新社檔案照）

    美軍今出動2架RC-135W偵查機前往東海、黃海。圖為同型機。（歐新社檔案照）

    2021/04/29 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國雙方持續在西太平洋進行軍事角力，追蹤美軍動態的中國半官方機構發現，美軍今（29日）派遣5架軍機前往黃海、東海、南海執行任務，飛入中國的防空識別區。

    根據《環球時報》報導，中國半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」在微博在微博貼出路線圖，美軍今出動5架軍機前往中國近海處執行任務，分別是在黃海活動的RC-135W偵查機；在東海活動的RC-135W偵查機、U-2S高空偵察機；在南海活動的P-8A海神式海上巡邏機及EP-3E電偵機。

    航跡圖顯示，美軍在今日上午7點至下午3點相繼派出5架軍機靠近中國近海，當中2架從沖繩嘉手納基地起飛的RC-135W偵查機飛入中國畫分的東海防空識別區，1架抵近長江口近海處飛行，另1架由南往北飛至山東半島外海處，接著進入南韓領空。

    美軍今派出U-2S高空偵察機前往東海。圖為同型機。（歐新社檔案照）

    美軍今派出U-2S高空偵察機前往東海。圖為同型機。（歐新社檔案照）

    美軍向南海派出P-8A海神式海上巡邏機。圖為同型機。（路透檔案照）

    美軍向南海派出P-8A海神式海上巡邏機。圖為同型機。（路透檔案照）

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