上天賜的禮物！20年前地鐵站發現棄嬰 美同志情侶收養照顧成人

2000年，美國一對同志情侶在地鐵站發現棄嬰，在法官建議下收養男嬰，稱是「上天賜的禮物」。（翻攝自Instagram @petemercurionyc）

2021/04/29 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對同志情侶2000年在紐約地鐵站發現一名剛出生的棄嬰，在法官的建議下，兩人決定收養孩子，突如其來的緣份讓兩人成了新手爸爸。時隔20餘年，當初被人遺棄的小男嬰已在兩人呵護下長大成人，還是一名攻讀數理的高材生，而這則暖心故事後來也被出版成書。

綜合外媒報導，美國55歲男子丹尼（Danny Stewart）和52歲男子皮特（Pete Mercurio）是一對同志情侶，2000年8月某日兩人相約共進晚餐。正當丹尼趕著赴約，他在地鐵站牆角瞥見「一坨」物品，起初以為只是個人偶，直到看到「他」動了一下，回頭確認才驚見那是一個僅用衣物裹著、全身光溜溜的小男嬰，他焦急報警並在協助下將該名連臍帶都還沒剪掉的新生兒送往醫院檢查。

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不久後，丹尼出庭說明發現男嬰的過程，法官在庭上詢問他是否有意願收養男嬰，當時在場所有人聽了都有些訝異，丹尼卻冷靜答道「可以，不過這應該不是件容易的事吧」，法官則微笑表示「沒關係的」。

據報導，丹尼事後坦言在那之前他其實從未想過收養一事，但在聽到法官提議後，收養想法便盤踞腦海，他表示「或許就是緣分吧，是上天賜給我的禮物。」另一方面，他的伴侶皮特聽到丹尼的收養提議，內心也曾因現實考量而感到不安，然而兩人最終還是在2002年12月收養了男嬰，並將他取名為凱文（Kevin）。2011年紐約通過同性婚姻合法化，丹尼和皮特正式結為合法伴侶，更令人動容的是，見證兩人婚姻的法官，正是當初提議收養的法官。

報導寫道，20年過去，凱文在兩位父親的悉心照料下健康長大，如今已長成高大挺拔的有為青年，並在大學攻讀數學與電腦程式，讓父親感到十分欣慰。父子三人感情十分緊密，時常會在社群軟體上分享合照，而這段不可思議的緣分也由兩人寫成一本名為《Our Subway Baby》的書，暖心故事感動不少讀者。

當初的小男嬰已長成比父親高大的青年，讓兩人十分欣慰。（翻攝自Instagram @petemercurionyc）

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