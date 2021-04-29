東京都新增1027例 再刷新第2次緊急事態後新高

東京都今日疫情再度飆升，新增1027例，再度刷新1月28日以後最高單日記錄。圖為東京街景，示意圖。（美聯社）

2021/04/29 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內持續受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，繼昨日增925例確診後，東京都今日疫情再度飆升，新增1027例，再度刷新1月28日以後最高單日記錄，連續2日單日新增病例都維持在第2次緊急事態期間水準。

根據《NHK》報導，截至日本時間今天下午3時（台灣時間下午2時），東京都增1027例確診病例；東京都在1月28日新增1065例，當時尚在第2次緊急事態期間，而今日則再度刷新1月28日記錄之後新高，繼昨日之後已連續2日刷新1月28日後紀錄，顯示第3次緊急事態疫情嚴峻狀況不下當時。

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綜觀近期單日疫情數字，平均本月23日至29日共7日之單日新增病例，東京都近1週單日新增782.1例，為前1週平均數字的114.3%。值得留意的是，今日新增1027例中，10歲以下至40多歲患者就佔773例，其中20多歲患者佔282例，30多歲患者佔197例，年輕患者為病例大宗。

截至最新統計，東京都累計病例數共13萬8378例；根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本累計確診病例數達58萬666，累計死亡病例數達10052例。

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