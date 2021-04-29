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    謠言終結站》俄羅斯航空展傳意外 查核中心打臉：1988年的德國事故

    網傳俄羅斯航空秀出意外，事實查核中心經查證後表示，此影片並非近期事件，是早在1988年8月28日德國蘭斯坦航空秀事故的畫面，也不在俄羅斯，闢謠了此錯誤訊息。（圖擷取自臉書）

    網傳俄羅斯航空秀出意外，事實查核中心經查證後表示，此影片並非近期事件，是早在1988年8月28日德國蘭斯坦航空秀事故的畫面，也不在俄羅斯，闢謠了此錯誤訊息。（圖擷取自臉書）

    2021/04/29 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳1部災難影片並搭配文字宣稱，「昨天的俄羅斯航空展，義大利飛行表演隊發生了意外」，事實查核中心經查證後，發現此影片並非近期事件，而是1988年8月28日德國蘭斯坦航空秀事故的畫面，也不在俄羅斯，闢謠此錯誤訊息。

    日前通訊軟體流傳1部影片，並搭配文字，「俄羅斯航空展，義大利飛行表演隊發生了意外，飛機在空中相撞，總共損毀了十架飛機，比空戰還驚心動魄。真的是，慘烈、慘烈的啊……」，對此事實查核中心查核報告 指出，網傳影片的英文旁白提到，「德國蘭斯坦空軍基地，每年最令人興奮的航空秀之一，10架義大利飛行中隊震驚了30萬民眾。」

    查核中心同時在2008年德國媒體的〈德國記得蘭斯坦航空秀事故20年〉報導中，找到影片事故的地點，是1988年8月28日德國的蘭斯坦空軍基地舉行航空秀，義大利空軍的飛行表演隊（Frecce Tricolori）發生嚴重事故，3架噴射機在空中相撞，其中兩架墜落在森林中，第三架噴射機則著火墜入觀眾區，該起事件最終造成70人喪生、1500人受傷。

    綜合以上資訊，證實網傳影片是1988年德國蘭斯坦航空秀事故的畫面，因此，傳言為「錯誤」訊息。

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