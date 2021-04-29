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    習近平親自出席軍艦服役儀式 專家：警告拜登中國已做好準備

    習近平日前親自出席新艦服役儀式，專家認為此舉是在警告美國「中國已做好準備」。（美聯社）

    習近平日前親自出席新艦服役儀式，專家認為此舉是在警告美國「中國已做好準備」。（美聯社）

    2021/04/29 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平於23日在海南省三亞出席一次海軍艦艇服役儀式，專家認為，中國海軍此舉意味著中國正警告美國他們已「做好準備」。

    根據《美國之音》報導，華盛頓史汀生中心東亞項目高級研究員孫韻指出，北京過去擔心美國前總統川普可能計畫在爭議海域對中國發動攻擊，這也促使中國透過新艦服役儀式來警告現任總統拜登「中國已準備好迎接任何挑戰」。

    孫韻認為，北京對新艦服役高調宣傳有兩個目的，首先是向中國人民展示中國的「物質財富」在習近平的領導下得到加強，二來是向國際傳遞威懾訊息，從中國的角度來看，任何介入南海問題的國家都應注意到中國的海上軍事能力，也要準備好面對做出違規行為可能產生的後果。

    笹川和平基金會海洋政策研究所高級研究員杜允士（Fabrizio Bozzato）指出，中國新型船艦服役以及習近平親自出席服役儀式，就是在向世界宣告，解放軍海軍已經發展為多功能且高效的海上作戰力量，除了近岸防禦能力，也擁有遠海作戰能力。新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）表示，中國最終希望可以突第一島鏈，增強海軍力量雖然是實現這過程的一種方式，但這可能會是個漫長的過程。

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