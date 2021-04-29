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    上完視訊課忘記關鏡頭 全班直擊教師吸吮妻子豪乳

    哥倫比亞1名教師吸吮妻子胸部的畫面在推特廣為流傳。（圖取自推特）

    哥倫比亞1名教師吸吮妻子胸部的畫面在推特廣為流傳。（圖取自推特）

    2021/04/29 00:28

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒各國，許多國家的學校改用遠端視訊上課，在哥倫比亞的1間天主教學校，有教師上完課後與妻子親密時忘記關掉鏡頭，當著學生的面吸吮妻子的豪乳，影片在網路上瘋傳。

    綜合外媒報導，哥倫比亞亞帕米拉市的天主教聖維森特．保羅高級中學（San Vicente de Paul Catholic school），1名物理教師帕拉斯（Ruben Parras）當時在鏡頭前將頭埋入妻子的豪乳中，接著掀起妻子的上衣吸吮她的左側乳房，這段夫妻之間的調情動作被全班16到17歲的學生目睹全程，甚至有學生當場驚嘆：「我的天啊！」

    影片被學生用手機錄下後上傳到社群媒體引發轟動，女校長塞斯佩德斯（Patricia Cespedes）看完影片後震怒地表示要展開調查，她說：「這是一個嚴重的問題，教師表現出不當行為，還被學生記錄下來，在社群媒體廣為流傳。」

    教師帕拉斯後來錄製影片向外界道歉，他強調，「這的確是我的錯，因為我沒有意識到在課堂結束後，攝影機的鏡頭仍舊是開機狀態，但我從來不是要刻意為之，這是偶然的事件，我想為造成外界困擾致上歉意道歉。」

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