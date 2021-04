反送中紀錄片成奧斯卡遺珠 獲獎導演致意：香港抗爭者未被遺忘

《Colette》導演Anthony Giacchino(右)在頒獎典禮上表示,香港抗爭者與其他入圍的紀錄片主角並沒有被遺忘,都在此刻被榮耀。(美聯社)

2021/04/29 00:02

〔即時新聞/綜合報導〕第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片獎項,由講述二戰創傷的《Colette》奪得,反送中紀錄片《Do Not Split》(不割席)與獎項擦肩而過,成為本屆遺珠。對此,《Colette》導演Anthony Giacchino在頒獎典禮上表示,香港抗爭者與其他入圍的紀錄片主角並沒有被遺忘,都在此刻被榮耀。

綜合港媒報導,憑《Colette》奪得本屆奧斯卡最佳紀錄短片的美國導演Anthony Giacchino在台上發表得獎感言時,也向其他4部入圍作品致意,Giacchino強調,《A Love Song for Latasha》中被槍殺的非裔美國女孩Latasha Harlins、《A Concerto Is a Conversation》中熬過種族隔離政策的非裔美國人Horace Bowers、《Hunger Ward》中的葉門無辜兒童,以及《Do Not Split》的香港抗爭者,紀錄片的力量確保了他們的勇氣與抵抗,將能不被人們遺忘。這些故事及主角都在此刻獲得榮耀。

挪威導演哈默(Anders Hammer)執導的紀錄片《Do Not Split》(不割席)入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片最終確定名單。該片刻劃反送中抗爭者的意志決心,以及香港在港版國安法通過下的變化。

本屆最佳紀錄短片《Colette》敘述二戰時法國抵抗運動最後倖存者之一、現已高齡92歲的法國婦人Colette Marin-Catherine的故事。Colette在童年時期成為法國抵抗運動的一員與德國納粹作戰,她在1945年以後拒絕踏入德國國土,並在事隔74年後到訪納粹集中營舊址。

挪威導演哈默(見圖)執導的紀錄片《Do Not Split》(不割席)入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片最終確定名單。(路透)

