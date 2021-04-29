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    反送中紀錄片成奧斯卡遺珠 獲獎導演致意：香港抗爭者未被遺忘

    《Colette》導演Anthony Giacchino（右）在頒獎典禮上表示，香港抗爭者與其他入圍的紀錄片主角並沒有被遺忘，都在此刻被榮耀。（美聯社）

    《Colette》導演Anthony Giacchino（右）在頒獎典禮上表示，香港抗爭者與其他入圍的紀錄片主角並沒有被遺忘，都在此刻被榮耀。（美聯社）

    2021/04/29 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片獎項，由講述二戰創傷的《Colette》奪得，反送中紀錄片《Do Not Split》（不割席）與獎項擦肩而過，成為本屆遺珠。對此，《Colette》導演Anthony Giacchino在頒獎典禮上表示，香港抗爭者與其他入圍的紀錄片主角並沒有被遺忘，都在此刻被榮耀。

    綜合港媒報導，憑《Colette》奪得本屆奧斯卡最佳紀錄短片的美國導演Anthony Giacchino在台上發表得獎感言時，也向其他4部入圍作品致意，Giacchino強調，《A Love Song for Latasha》中被槍殺的非裔美國女孩Latasha Harlins、《A Concerto Is a Conversation》中熬過種族隔離政策的非裔美國人Horace Bowers、《Hunger Ward》中的葉門無辜兒童，以及《Do Not Split》的香港抗爭者，紀錄片的力量確保了他們的勇氣與抵抗，將能不被人們遺忘。這些故事及主角都在此刻獲得榮耀。

    挪威導演哈默（Anders Hammer）執導的紀錄片《Do Not Split》（不割席）入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片最終確定名單。該片刻劃反送中抗爭者的意志決心，以及香港在港版國安法通過下的變化。

    本屆最佳紀錄短片《Colette》敘述二戰時法國抵抗運動最後倖存者之一、現已高齡92歲的法國婦人Colette Marin-Catherine的故事。Colette在童年時期成為法國抵抗運動的一員與德國納粹作戰，她在1945年以後拒絕踏入德國國土，並在事隔74年後到訪納粹集中營舊址。

    挪威導演哈默（見圖）執導的紀錄片《Do Not Split》（不割席）入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片最終確定名單。（路透）

    挪威導演哈默（見圖）執導的紀錄片《Do Not Split》（不割席）入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片最終確定名單。（路透）

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